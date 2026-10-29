Üç futbolcudan herhangi biri Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Amedspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre Galatasaray'da Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, 10. haftada deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte kritik mücadele öncesinde üç futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması teknik heyeti harekete geçirdi.

Galatasaraylı futbolcular (A Haber Foto Arşiv)

OKAN BURUK'UN EKİBİNDEN KRİTİK UYARI

Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin, Konyaspor karşılaşması öncesinde ceza sınırındaki üç futbolcuyla ilgili önlem aldığı belirtildi.

Teknik ekibin Sanchez, Leao ve Sallai'yi gereksiz sarı kartlardan kaçınmaları konusunda uyardığı aktarıldı.

AMEDSPOR MAÇI ÖNCESİ KADRO HESAPLARI

Galatasaray, Konyaspor deplasmanının ardından ligin 11. haftasında Amedspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılarda üç oyuncunun kart durumu, Amedspor karşılaşmasının kadro planlamasında belirleyici olacak. Teknik heyet, Konyaspor mücadelesinde hem puan kaybı yaşamamayı hem de ceza sınırındaki futbolcularını bir sonraki haftaya taşımayı hedefliyor.