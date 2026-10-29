Galatasaray'da Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Singo ve Jakobs kararı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezası nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının sakatlığını atlatan Wilfried Singo'yu stopere çekmeyi, İsmail Jakobs'u ise sol bekte görevlendirmeyi planladığı belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezası nedeniyle savunma hattında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun stopere, İsmail Jakobs'un ise sol beke geçmesi bekleniyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN YERİNE SINGO
Sabah'ın haberine göre Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı olması nedeniyle savunmada yeni bir plan üzerinde duran Okan Buruk'un, sakatlığını geride bırakan Wilfried Singo'yu stoperde değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
SOL BEKTE İSMAİL JAKOBS PLANI
Singo'nun stopere geçmesi halinde savunmanın solunda İsmail Jakobs'un görev alması bekleniyor.
Okan Buruk'un savunma hattındaki son tercihi ise karşılaşma öncesinde netleşecek.