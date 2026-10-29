Galatasaray ve Fenerbahçe transferde kapışıyor! Premier Lig'den Yasin Ayari sürprizi

Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde aynı futbolcu için karşı karşıya geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre iki ezeli rakip, Brighton forması giyen 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari'yi yakından takip ediyor. Genç futbolcu için Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü.