Galatasaray ve Fenerbahçe transferde kapışıyor! Premier Lig'den Yasin Ayari sürprizi
Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde aynı futbolcu için karşı karşıya geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre iki ezeli rakip, Brighton forması giyen 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari'yi yakından takip ediyor. Genç futbolcu için Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü.
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakiplerin, İngiltere Premier Lig'de forma giyen aynı futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.
İKİ DEVİN HEDEFİ YASİN AYARI
İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre Brighton'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine girdi.
Brighton ile genç futbolcu arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ayari'ye ilgi gösteren kulüplerin oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladığı aktarıldı.
CHELSEA DE DEVREYE GİRDİ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Ayari için İngiliz devi Chelsea'nin de harekete geçtiği öne sürüldü.
Chelsea Sportif Direktörü Paul Winstanley'nin daha önce Brighton'da görev yapması ve genç futbolcuyu yakından tanıması, Londra ekibinin ilgisinde etkili olabilecek unsurlar arasında gösterildi.
BRIGHTON'IN SÖZLEŞME AVANTAJI
Brighton'ın Yasin Ayari'yi kadrosunda tutmak istediği belirtildi.
İsveçli futbolcunun mevcut sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ancak İngiliz kulübünün kontratı bir yıl uzatma opsiyonuna sahip olduğu aktarıldı.
50 MİLYON EUROLUK TRANSFER İDDİASI
İngiliz ekibinin, Ayari için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği öne sürüldü.
Fotomaç'ın aktardığı haberde genç futbolcunun yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde değerlendirildiği belirtildi.