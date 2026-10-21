Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Lille karşısında kırılması zor rekor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, Türk futbolu adına tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız takımına tek maçta 4 gol atan ilk Türkiye temsilcisi oldu. Öte yandan Galatasaray, Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.