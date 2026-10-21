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Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille karşısında ilk puanlarını almak istiyor. Real Betis ve Arsenal'e yenilen Fransız ekibi de henüz puanla tanışamadı. İşte maçın ilk 11'leri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri - 1

MAÇTA İLK 11'LER

  • Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, André, Verdonk, Diaoune, Goffi
  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

GALATASARAY PUAN İÇİN SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu. Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi. Her iki takım da ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.

SON 5 ŞAMPİYONLAR LİGİ DEPLASMANINDA MAĞLUP

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 dış saha maçından mağlup ayrıldı.

Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri - 2

LEAO OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle görev alamayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek. Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak. Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak. Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.

Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri - 3

OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen,eski takımına karşı sahaya çıkacak. Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen,ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

LILLE'DE TANIDIK İSİMLER

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.

Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.

Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri - 4

LILLE, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

Fransa ekibi Lille, UEFA turnuvalarında Türk takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı. Avrupa'da Türk ekipleriyle 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele eden Lille'in karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

LILLE'DE EKSİKLER

Fransa ekibi Lille'de maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.

Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri - 5

LILLE, LİGUE 1'DE 4. SIRADA BULUNUYOR

Lille, mücadele ettiği Ligue 1'de şu anda 4. sırada yer alıyor. Son maçında 7. haftada konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, ligde sezon başından beri 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 10 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gole engel olamadı.

FRANSA EKİBİ, SON 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA KALESİNİ KAPATAMADI

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü. Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı.

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