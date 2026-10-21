Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde! İşte Lille maçının ilk 11'leri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille karşısında ilk puanlarını almak istiyor. Real Betis ve Arsenal'e yenilen Fransız ekibi de henüz puanla tanışamadı. İşte maçın ilk 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.
MAÇTA İLK 11'LER
- Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, André, Verdonk, Diaoune, Goffi
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
GALATASARAY PUAN İÇİN SAHADA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu. Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi. Her iki takım da ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.
SON 5 ŞAMPİYONLAR LİGİ DEPLASMANINDA MAĞLUP
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 dış saha maçından mağlup ayrıldı.
Geçen sezon lig aşamasının 6. haftasında Fransa ekibi Monaco'ya 1-0 yenildiği maçla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takım, İngiltere ekibi Manchester City'ye 2-0, İtalya temsilcisi Juventus'a uzatmalarda 3-2, İngiltere devi Liverpool'a 4-0 ve Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
LEAO OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle görev alamayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek. Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak. Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak. Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.