OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen,eski takımına karşı sahaya çıkacak. Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen,ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

LILLE'DE TANIDIK İSİMLER

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.

Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.