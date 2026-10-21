CANLI Galatasaray, Fransa'da ilk puanlarının peşinde!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayan mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille karşısında ilk puanlarını almak istiyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşıyor. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başladı. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetiyor.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTA İLK 11'LER
- Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, André, Verdonk, Diaoune, Goffi
- Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
GOL GOL GOL!
Henüz 1. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle temsilcimiz Galatasaray mücadelede 1-0 öne geçti.
GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
LILLE'DEN HIZLI CEVAP
7. dakikada Lille, kontra ataktan bulduğu golle eşitliği sağladı.
Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026
OSİMHEN'E VAR ENGELİ
Temsilcimiz Galatasaray'ın VAR incelemesi ardından iptal edilen penaltı pozisyonu 👇 https://t.co/5gR0IRuwiZ— TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026