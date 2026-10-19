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Galatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya kritik başvuru! Karşılaşmanın yeri değişecek mi?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya kritik başvuru! Karşılaşmanın yeri değişecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde harekete geçti. Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'ya başvurmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetimin talebi netleşti. Peki, Lille-Galatasaray maçının yeri değişecek mi? İşte detaylar…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü TSİ 19.45'te Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa'da yaşanan olayların ardından kritik karşılaşma öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması için harekete geçti.

Galatasaray yönetimi, Lille deplasmanı öncesinde takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.Galatasaray yönetimi, Lille deplasmanı öncesinde takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU

Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Lille karşılaşması öncesinde ve maç günü güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edecek.

LILLE-GALATASARAY MAÇININ YERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın UEFA'ya yapacağı başvurunun karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesine yönelik olmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut maç programının korunmasını, takım kafilesi ve taraftarlar için gerekli güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini istiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesini değil, maç öncesinde ve maç günü güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edecek.Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesini değil, maç öncesinde ve maç günü güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edecek.

PSG-BARCELONA MAÇINDA DA BENZER ÖNLEMLER BEKLENİYOR

Öte yandan Fransa'da yarın oynanacak Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da benzer güvenlik önlemlerinin alınması öngörülüyor.

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