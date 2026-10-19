Galatasaray'dan Lille maçı öncesi UEFA'ya kritik başvuru! Karşılaşmanın yeri değişecek mi?

Galatasaray yönetimi, Lille deplasmanı öncesinde takım kafilesi ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA GÜVENLİK BAŞVURUSU

Fransa'daki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetimi, Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Lille karşılaşması öncesinde ve maç günü güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edecek.

LILLE-GALATASARAY MAÇININ YERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın UEFA'ya yapacağı başvurunun karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesine yönelik olmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut maç programının korunmasını, takım kafilesi ve taraftarlar için gerekli güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini istiyor.