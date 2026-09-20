Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da savunma performansı dikkat çekti. İlk 6 lig maçında kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılılar, 1966-1967 sezonundan bu yana aynı periyottaki en kötü savunma başlangıcına imza attı.
Trendyol Süper Lig'e istediği savunma performansıyla başlayamayan Galatasaray'da, Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 6 haftasında kalesinde toplam 10 gol görürken ortaya çıkan istatistik dikkat çekti. Galatasaray, böylece tam 60 yıl sonra savunmada benzer bir başlangıç yaşadı.
60 YIL SONRA EN KÖTÜ SAVUNMA BAŞLANGICI
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan ilk 6 karşılaşmada rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde son olarak 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yemişti. Bu sezon ortaya çıkan 10 gollük tabloyla Galatasaray, son 60 yılın en kötü ilk 6 haftalık savunma başlangıcını yaptı.
SADECE 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Galatasaray'ın savunmadaki sıkıntısı maç sonuçlarına da yansıdı.
Sarı-kırmızılılar, geride kalan 6 lig karşılaşmasının yalnızca 2'sinde rakiplerine gol izni vermedi. Galatasaray, Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.
Cimbom; Arca Çorum FK'den 2, Göztepe'den 2, İstanbul Başakşehir'den 2 ve Trabzonspor'dan 4 gol yedi.