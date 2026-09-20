KALESİNE 19 İSABETLİ ŞUT GELDİ Galatasaray'ın kalesine sezonun ilk 6 lig maçında toplam 19 isabetli şut geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte maç başına ortalama 3,2 isabetli şutla karşı karşıya kaldı. Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgi ise savunma performansıyla ilgili tartışmaları daha da artırdı.

UĞURCAN ÇAKIR 5 MAÇTA 8 GOL YEDİ Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan milli kaleci, bu maçlarda 8 kez topu ağlarından çıkardı. Uğurcan'ın maç başına gol yeme ortalaması 1,6 olarak gerçekleşti. Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz ise görev yaptığı Göztepe karşılaşmasında 2 gol yedi.

OKAN BURUK SAVUNMADA FARKLI İSİMLERİ DENEDİ Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 6 lig maçında savunma hattında farklı tercihlere yöneldi. Buruk, 4 karşılaşmada savunma dörtlüsünü Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai'den oluşturdu. İstanbul Başakşehir karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Mario Lemina'yı kullanan tecrübeli teknik adam, Kocaelispor maçında ise Jakobs'un yerine Eren Elmalı'ya forma verdi. Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan da lig maçlarında savunmaya sonradan dahil edilen isimler arasında yer aldı.