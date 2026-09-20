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Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da savunma performansı dikkat çekti. İlk 6 lig maçında kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılılar, 1966-1967 sezonundan bu yana aynı periyottaki en kötü savunma başlangıcına imza attı.

Trendyol Süper Lig'e istediği savunma performansıyla başlayamayan Galatasaray'da, Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 6 haftasında kalesinde toplam 10 gol görürken ortaya çıkan istatistik dikkat çekti. Galatasaray, böylece tam 60 yıl sonra savunmada benzer bir başlangıç yaşadı.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor - 1

60 YIL SONRA EN KÖTÜ SAVUNMA BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan ilk 6 karşılaşmada rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde son olarak 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yemişti. Bu sezon ortaya çıkan 10 gollük tabloyla Galatasaray, son 60 yılın en kötü ilk 6 haftalık savunma başlangıcını yaptı.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor - 2

SADECE 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray'ın savunmadaki sıkıntısı maç sonuçlarına da yansıdı.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 6 lig karşılaşmasının yalnızca 2'sinde rakiplerine gol izni vermedi. Galatasaray, Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

Cimbom; Arca Çorum FK'den 2, Göztepe'den 2, İstanbul Başakşehir'den 2 ve Trabzonspor'dan 4 gol yedi.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor - 3

KALESİNE 19 İSABETLİ ŞUT GELDİ

Galatasaray'ın kalesine sezonun ilk 6 lig maçında toplam 19 isabetli şut geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte maç başına ortalama 3,2 isabetli şutla karşı karşıya kaldı. Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgi ise savunma performansıyla ilgili tartışmaları daha da artırdı.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor - 4

UĞURCAN ÇAKIR 5 MAÇTA 8 GOL YEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır da sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan milli kaleci, bu maçlarda 8 kez topu ağlarından çıkardı. Uğurcan'ın maç başına gol yeme ortalaması 1,6 olarak gerçekleşti.

Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz ise görev yaptığı Göztepe karşılaşmasında 2 gol yedi.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor - 5

OKAN BURUK SAVUNMADA FARKLI İSİMLERİ DENEDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 6 lig maçında savunma hattında farklı tercihlere yöneldi.

Buruk, 4 karşılaşmada savunma dörtlüsünü Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai'den oluşturdu.

İstanbul Başakşehir karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Mario Lemina'yı kullanan tecrübeli teknik adam, Kocaelispor maçında ise Jakobs'un yerine Eren Elmalı'ya forma verdi.

Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan da lig maçlarında savunmaya sonradan dahil edilen isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor - 6

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN KÖTÜ İLK 6 HAFTASI

Galatasaray'ın mevcut savunma performansı, Okan Buruk dönemindeki önceki sezonların da gerisinde kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 2022-2023 sezonunun ilk 6 haftasında 4, 2023-2024 sezonunda 3, 2024-2025 sezonunda 5 gol yedi.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk 6 haftasında ise yalnızca 2 golü kalesinde görmüştü.

Bu sezon ilk 6 maçta yenilen gol sayısının 10'a ulaşmasıyla sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk dönemindeki en kötü savunma başlangıcını yaptı.

#Galatasaray #Trendyol Süper Lig
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