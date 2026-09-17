Trendyol Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, gözünü Trabzonspor deplasmanına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte zorlu derbi öncesi yönetimden futbolculara önemli bir motivasyon hamlesi geldi.

DERBİ ÖNCESİ 1 MİLYON EUROLUK PRİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde futbolculara özel prim kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyeti de kapsayan toplam 1 milyon euroluk prim dağıtacağını oyunculara açıkladığı belirtildi.