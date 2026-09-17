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Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminden Trabzonspor derbisi öncesi 1 milyon euroluk prim kararı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminden Trabzonspor derbisi öncesi 1 milyon euroluk prim kararı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor derbisine hazırlanırken yönetimden futbolculara dikkat çeken prim jesti geldi. Dursun Özbek ve yönetimi, kritik karşılaşmanın kazanılması halinde toplam 1 milyon euroluk prim dağıtılacağını futbolculara bildirdi.

Trendyol Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, gözünü Trabzonspor deplasmanına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte zorlu derbi öncesi yönetimden futbolculara önemli bir motivasyon hamlesi geldi.

DERBİ ÖNCESİ 1 MİLYON EUROLUK PRİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde futbolculara özel prim kararı aldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyeti de kapsayan toplam 1 milyon euroluk prim dağıtacağını oyunculara açıkladığı belirtildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminden Trabzonspor derbisi öncesi 1 milyon euroluk prim kararı! - 1

SON 4 MAÇI KAZANDILAR

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanarak Trabzonspor derbisi öncesinde hata yapmadı.

İlk 5 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, ligde çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminden Trabzonspor derbisi öncesi 1 milyon euroluk prim kararı! - 2

HEDEF 3 PUAN

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.

Yönetimin prim kararıyla birlikte futbolcuların derbi motivasyonunun da artırılması hedefleniyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminden Trabzonspor derbisi öncesi 1 milyon euroluk prim kararı! - 3

GEÇEN SEZON DA UYGULANMIŞTI

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezon da derbilerin bulunduğu kritik dönemlerde futbolculara 1 milyon euro seviyesinde primler dağıttığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi Trabzonspor karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

#Galatasaray #Trabzonspor #Dursun Özbek #Süper Lig
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