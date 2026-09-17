Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminden Trabzonspor derbisi öncesi 1 milyon euroluk prim kararı!
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor derbisine hazırlanırken yönetimden futbolculara dikkat çeken prim jesti geldi. Dursun Özbek ve yönetimi, kritik karşılaşmanın kazanılması halinde toplam 1 milyon euroluk prim dağıtılacağını futbolculara bildirdi.
Trendyol Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, gözünü Trabzonspor deplasmanına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte zorlu derbi öncesi yönetimden futbolculara önemli bir motivasyon hamlesi geldi.
DERBİ ÖNCESİ 1 MİLYON EUROLUK PRİM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde futbolculara özel prim kararı aldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyeti de kapsayan toplam 1 milyon euroluk prim dağıtacağını oyunculara açıkladığı belirtildi.
SON 4 MAÇI KAZANDILAR
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanarak Trabzonspor derbisi öncesinde hata yapmadı.
İlk 5 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, ligde çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
HEDEF 3 PUAN
Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.
Yönetimin prim kararıyla birlikte futbolcuların derbi motivasyonunun da artırılması hedefleniyor.
GEÇEN SEZON DA UYGULANMIŞTI
Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezon da derbilerin bulunduğu kritik dönemlerde futbolculara 1 milyon euro seviyesinde primler dağıttığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi Trabzonspor karşılaşmasına çevrilmiş durumda.