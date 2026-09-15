Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor. Jürgen Klopp'un teknik direktörlük görevine başlamasıyla birlikte Alman futbolcunun yeniden kadroya alınmasının beklenmediği öne sürüldü.

Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki geleceği hakkında gelişmeler yaşanıyor. Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Galatasaray'ın yıldızını kadroda düşünmediği aktarıldı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Jürgen Klopp dönemiyle birlikte Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'na geri dönmesi beklenmiyor.

Sane, Almanya Milli Takımı ile 80 maçta görev aldı. Yıldız isim, bu maçlarda 18 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.