Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı, geçen sezon yaşanan puan kayıplarını hatırlattı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda da Nijeryalı golcüden sakatlığı sebebiyle yararlanamamış ve o süreçte puan kayıpları ard arda gelmişti. Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da önemli maçlarda forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir karşısında sakatlık yaşamıştı. ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 32. dakikasında oyundan çıkmıştı. Galatasaray, yapılan MR ve ileri tetkiklerin ardından Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini bildirdi.

BU SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin gol makinesi Nijeryalı yıldız, sırasıyla Çorum FK, Erzurumspor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında toplamda 6 gol kaydetmiş 2 de asist yaparak takımın hucüm yollarında kilit rol üstlenmişti.