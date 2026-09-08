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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler milli ara öncesi kaçıracağı maçlara çevrildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler milli ara öncesi kaçıracağı maçlara çevrildi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı, geçen sezon yaşanan puan kayıplarını hatırlattı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda da Nijeryalı golcüden sakatlığı sebebiyle yararlanamamış ve o süreçte puan kayıpları ard arda gelmişti. Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da önemli maçlarda forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir karşısında sakatlık yaşamıştı. ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 32. dakikasında oyundan çıkmıştı. Galatasaray, yapılan MR ve ileri tetkiklerin ardından Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiğini bildirdi.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler milli ara öncesi kaçıracağı maçlara çevrildi - 1

BU SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin gol makinesi Nijeryalı yıldız, sırasıyla Çorum FK, Erzurumspor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında toplamda 6 gol kaydetmiş 2 de asist yaparak takımın hucüm yollarında kilit rol üstlenmişti.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler milli ara öncesi kaçıracağı maçlara çevrildi - 2

SAKATLIK SÜRESİ

Galatasaray, Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak son bilgilere göre Nijeryalı yıldızın yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği öngörülüyor.

Osimhen'in dönüş tarihi, tedavi sürecinin seyrine ve yapılacak kontrollerin sonucuna göre netlik kazanacak. Beklenen üç haftalık sürenin gerçekleşmesi halinde yıldız golcünün milli ara sonrasındaki ilk karşılaşmalarda da sahada olması beklenmiyor.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler milli ara öncesi kaçıracağı maçlara çevrildi - 3

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

İşte Nijeryalı golcünün milli araya kadar oynayamayacağı mücadeleler:

9 Eylül Çarşamba saat 22.00: Sporting (D) -Avrupa
13 Eylül Pazar saat 20.00: Kocaelispor (E) -Lig
19 Eylül Cumartesi 20.00: Trabzonspor (D) -Lig

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler milli ara öncesi kaçıracağı maçlara çevrildi - 4

OSİMHEN'SİZ GALATASARAY'IN KÖTÜ PERFORMANSI

2025/2026 Sezonunun başında da aynı şekilde bir sakatlık süreci geçiren Victor Osimhen, takımdan uzun süüre ayrı kalmış ve Şampiyonlar Ligi2nde önemli maçlarda forma giyememişti. Galatasaray geçen sezon Osimhen'in yokluğunda 8 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken sadece 10 puan toplayabildi.

İşte Galatasaray'ın geçen sezon Osimhen'in yokluğundaki maç sonuçları:

  • Frankfurt 5-1 Galatasaray
  • Galatasaray 0-1 Union SG
  • Eyüpspor 0-2 Galatasaray
  • Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
  • Konyaspor 2-0 Galatasaray
  • Trabzonspor 2-1 Galatasaray
  • Göztepe 1-3 Galatasaray
  • Galatasaray 1-1 Kocaelispor

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