Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Sarı-kırmızılı kulüp; karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda darbe alan Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında Nijeryalı yıldız futbolcu Osimhen sakatlanarak oyunu terk etmişti. Sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağını açıkladı. Antremanda sakatlanan Wilfried Singo hakkında da bilgi verildi.

Galatasaray'ın resmi web sitesi ve sanal medya hesaplarından yayımlanan Galatasaray SK Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yener İnce imzalı açıklamada,

"Süper Lig'in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo'nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.