Karşılaşmanın 32. dakikasında acı içinde yerde kalan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Nijeryalı golcü kenara gelirken yerine Barış Alper Yılmaz dahil oldu.

Sakatlığın ardından devre arasında durumu merak konusu olan yıldız futbolcuya yayıncı kuruluş mikrofon uzattı. beIN SPORTS muhabirinin sakatlığının ciddi olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Victor Osimhen, "Bilmiyorum." cevabını verdi.

OKAN BURUK'TAN LEMINA VE OSIMHEN İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mario Lemina ve Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz."