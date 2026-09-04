Galatasaray'da Victor Osimhen 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı: MR sonucu bekleniyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da büyük bir sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, mücadelenin 32. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında acı içinde yerde kalan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Nijeryalı golcü kenara gelirken yerine Barış Alper Yılmaz dahil oldu.
OSIMHEN'DEN İLK CEVAP GELDİ
Sakatlığın ardından devre arasında durumu merak konusu olan yıldız futbolcuya yayıncı kuruluş mikrofon uzattı. beIN SPORTS muhabirinin sakatlığının ciddi olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Victor Osimhen, "Bilmiyorum." cevabını verdi.
Galatasaray sağlık heyetinin yapacağı kapsamlı kontrollerin ardından yıldız oyuncunun durumunun netleşmesi bekleniyor.
OKAN BURUK'TAN LEMINA VE OSIMHEN İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mario Lemina ve Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz."