Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı forveti buldu. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'da da görev yapan 22 yaşındaki Deniz Gül'ün transferi için hem oyuncu hem de Porto ile anlaşma sağladı.

Galatasaray yönetimi, haziran ayında da genç golcü için Portekiz ekibiyle temas kurmuş ancak talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler uzamıştı. Porto'nun beklentisinin sarı-kırmızılıların istediği seviyeye gelmesinin ardından transferde son pürüzler de giderildi.

Galatasaray milli yıldız Deniz Gül ile anlaşma sağladı (AA)

MALİYETİ 11 MİLYON EURO

Galatasaray, Deniz Gül'ün bonservisi için Porto'ya 10 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performans ve belirli şartlara bağlı 1 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.

Böylece milli futbolcunun toplam bonservis maliyeti 11 milyon euroya kadar çıkabilecek. Porto ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir takıma transfer edilmesi halinde elde edilecek kârın yüzde 10'unu alacak.