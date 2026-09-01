Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferinde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Porto'ya 10 milyon euro bonservis ve şartlara bağlı 1 milyon euro bonus ödeyecek. Transferin tamamlanmasının ardından Deniz Gül İstanbul'a geliyor. Milli yıldızın 14.15'te Atatürk Havalimanında olması bekleniyor.
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı forveti buldu. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'da da görev yapan 22 yaşındaki Deniz Gül'ün transferi için hem oyuncu hem de Porto ile anlaşma sağladı.
YÜKSEK BONSERVİS NEDENİYLE VAZGEÇİLMİŞTİ
Galatasaray yönetimi, haziran ayında da genç golcü için Portekiz ekibiyle temas kurmuş ancak talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler uzamıştı. Porto'nun beklentisinin sarı-kırmızılıların istediği seviyeye gelmesinin ardından transferde son pürüzler de giderildi.
MALİYETİ 11 MİLYON EURO
Galatasaray, Deniz Gül'ün bonservisi için Porto'ya 10 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performans ve belirli şartlara bağlı 1 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.
Böylece milli futbolcunun toplam bonservis maliyeti 11 milyon euroya kadar çıkabilecek. Porto ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir takıma transfer edilmesi halinde elde edilecek kârın yüzde 10'unu alacak.
4 YILLIK İMZA
Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Victor Osimhen'in alternatifi olarak kadroda yer alacak Deniz Gül, teknik heyetin tercihine göre çift forvetli sistemde de görev yapabilecek.