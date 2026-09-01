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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferinde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Porto'ya 10 milyon euro bonservis ve şartlara bağlı 1 milyon euro bonus ödeyecek. Transferin tamamlanmasının ardından Deniz Gül İstanbul'a geliyor. Milli yıldızın 14.15'te Atatürk Havalimanında olması bekleniyor.

Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı forveti buldu. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'da da görev yapan 22 yaşındaki Deniz Gül'ün transferi için hem oyuncu hem de Porto ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor - 1

YÜKSEK BONSERVİS NEDENİYLE VAZGEÇİLMİŞTİ

Galatasaray yönetimi, haziran ayında da genç golcü için Portekiz ekibiyle temas kurmuş ancak talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmeler uzamıştı. Porto'nun beklentisinin sarı-kırmızılıların istediği seviyeye gelmesinin ardından transferde son pürüzler de giderildi.

Galatasaray milli yıldız Deniz Gül ile anlaşma sağladı (AA)Galatasaray milli yıldız Deniz Gül ile anlaşma sağladı (AA)

MALİYETİ 11 MİLYON EURO

Galatasaray, Deniz Gül'ün bonservisi için Porto'ya 10 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performans ve belirli şartlara bağlı 1 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.

Böylece milli futbolcunun toplam bonservis maliyeti 11 milyon euroya kadar çıkabilecek. Porto ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir takıma transfer edilmesi halinde elde edilecek kârın yüzde 10'unu alacak.

4 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Victor Osimhen'in alternatifi olarak kadroda yer alacak Deniz Gül, teknik heyetin tercihine göre çift forvetli sistemde de görev yapabilecek.

Deniz Gül ve takım arkadaşı Nico Gonzalez'in gol sevinci (ahaber.com.tr)Deniz Gül ve takım arkadaşı Nico Gonzalez'in gol sevinci (ahaber.com.tr)

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül İstanbul'a geliyor. Milli yıldızın 14.15'te Atatürk Havalimanında olması bekleniyor. İstanbul'a ulaştıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek oyuncu sonrasında sözleşme imzalayacak.

Sarı kırmızılılar genç yıldız için Porto'ya bonuslarla birlikte 11 milyon euro ödeyecek (ahaber.com.tr)Sarı kırmızılılar genç yıldız için Porto'ya bonuslarla birlikte 11 milyon euro ödeyecek (ahaber.com.tr)

DENİZ GÜL KİMDİR?

2 Temmuz 2004'te İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya gelen Deniz Gül, Türk futbolunun dikkat çeken genç golcüleri arasında yer alıyor. 1.90 metre boyundaki sağ ayaklı santrfor, futbol kariyerine İsveç'teki altyapı takımlarında başladı. Genç yaş kategorilerinde İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında forma giyen Deniz Gül, daha sonra milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Ay-yıldızlı formayı seçen genç golcü, A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer buldu.

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