Milan ile anlaşma sağlandı! Rafael Leao Galatasaray'da

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, dünya futbol piyasasında ses getirecek tarihi bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ve kulübüyle kesin anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı dünya yıldızının bonservis bedeli, kazanacağı rekor yıllık ücret ve transferin tüm perde arkası netleşti.

Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir gizlilik içinde yürüttüğü transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan tarihi mutabakata göre dünya yıldızının Galatasaray'dan yıllık 12 milyon Euro garanti ücret alacağı, sözleşmesinde ise başarı kriterlerine bağlı ek bonusların yer alacağı bildirildi. Transferde geri sayıma geçen sarı-kırmızılı camiada, Portekizli hücum oyuncusunun resmi imzayı atmak üzere kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

43 MİLYON EUROLUK DEV BONSERVİS VE YÜZDE 20 SATIŞ PAYI İtalyan devi Milan ile kıran kırana geçen pazarlıkların ardından anlaşmaya varan Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis bedelinin detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılıların Milan'a net 43 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedilirken, anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesinin bulunduğu ifade edildi. Transferin mali yapısına ilişkin detayları paylaşan İtalyan gazeteci Di Marzio, "Galatasaray ile Milan arasındaki dev anlaşmada 43 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 2 milyon Euro tutarında özel başarı bonusu maddesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.