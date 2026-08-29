Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında dev heyecan RAMS Park’a taşınıyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, bu akşam saat 21.30’da sahasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk edecek. Öte yandan, bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.
Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen
GÖZTEPE: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU VE LİG PERFORMANSI
Süper Lig'in ilk iki haftasında takımların sergilediği performans puan tablosuna da yansıdı. Sezonun açılış maçında sahasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ikinci haftada deplasmanda Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup ederek moral buldu. Galatasaray, topladığı 4 puanla 3. haftaya averajla ikinci sırada girdi.
Konuk ekip Göztepe ise lige deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başladı. İzmir temsilcisi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Göztepe, topladığı 1 puanla ligin 14. basamağında yer aldı.
REKABETTE 65. RANDEVU: GALATASARAY AÇIK ARA ÜSTÜN
Galatasaray ile Göztepe, bu akşam Süper Lig tarihindeki 65. randevularına çıkacak. İki takım arasında geride kalan 64 lig maçında sarı-kırmızılıların ezici üstünlüğü dikkat çekiyor.
Tarihi rekabette oynanan karşılaşmaların 39'unu Galatasaray kazanırken, Göztepe 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 13 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gol istatistiklerinde de üstünlüğünü koruyan Galatasaray, rakip fileleri 105 kez havalandırırken Göztepe 47 golle karşılık verdi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: