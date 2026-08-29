Canlı anlatım: Galatasaray - Göztepe

Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturuyor. Malec'e AVAR'da Özer Özden eşlik ediyor.

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU VE LİG PERFORMANSI

Süper Lig'in ilk iki haftasında takımların sergilediği performans puan tablosuna da yansıdı. Sezonun açılış maçında sahasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci haftada deplasmanda Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup ederek moral buldu. Galatasaray, topladığı 4 puanla 3. haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Konuk ekip Göztepe ise lige deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başladı. İzmir temsilcisi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Göztepe, topladığı 1 puanla ligin 14. basamağında yer aldı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: