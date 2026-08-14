Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı
Galatasaray ile Çorum FK Süper Lig'in 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Batuhan Kolak tarafından yönetilecek Galatasaray-Çorum FK maçı, Rams Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Galatasaray-Çorum FK maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ligde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK karşısında verecek.
Galatasaray, üst üste 5, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puanla girmeye çalışacak.
GALATASARAY - ÇORUM FK MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Hüseyin, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Thiam
SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU
Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.
Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.
GALATASARAY SAHASINDA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.
İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonraki lig müsabakalarında 28 galibiyet elde etti. Cimbom bu süreçte 7 kez berabere kaldı.
HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle başlayacak.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 döneminde aynı başarıyı Okan Buruk idaresinde tekrarladı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak kendilerine ait rekoru geliştirmek için mücadele edecek.