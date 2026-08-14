Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

GALATASARAY SAHASINDA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonraki lig müsabakalarında 28 galibiyet elde etti. Cimbom bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle başlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 döneminde aynı başarıyı Okan Buruk idaresinde tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak kendilerine ait rekoru geliştirmek için mücadele edecek.