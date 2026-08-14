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Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı

Galatasaray ile Çorum FK Süper Lig'in 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Batuhan Kolak tarafından yönetilecek Galatasaray-Çorum FK maçı, Rams Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Galatasaray-Çorum FK maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK karşısında verecek.

Galatasaray, üst üste 5, toplamda ise 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puanla girmeye çalışacak.

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 1

GALATASARAY - ÇORUM FK MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Hüseyin, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Thiam

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 2

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 3

GALATASARAY SAHASINDA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonraki lig müsabakalarında 28 galibiyet elde etti. Cimbom bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle başlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 döneminde aynı başarıyı Okan Buruk idaresinde tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak kendilerine ait rekoru geliştirmek için mücadele edecek.

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 4

ŞAMPİYON KADRONUN İSKELETİ KORUNDU

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan kadronun iskeletini koruyarak yeni sezona girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun sona ermesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmeleri bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'a 2022 yılında gelen ve ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığının ardından beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. Sarı kırmızılı ekip, istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu ise Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Son şampiyon Galatasaray, yaşanan 5 önemli ayrılığa rağmen geçen sezon mutlu sona ulaşan kadronun ideal ilk 11'ini korudu.

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 5

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE TEK TAKVİYE

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.

Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı.

Taraftarı transfer beklentisi içinde olan Galatasaray, şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 6

5 HAZIRLIK MAÇININ 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı.

İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ardından Avusturya'ya kampa giden Galatasaray, burada iki hazırlık maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Kampın ardından RAMS Park'ta iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü ekiplerinden Villarreal'e 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 golü Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.

Galatasaray Çorum FK maçının muhtemel 11'leri belli oldu! Zorlu randevuda geri sayım başladı - 7

UĞUR UÇAR İÇİN "DUYGUSAL" MÜSABAKA

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maçta görev yaptı. Önemli bir potansiyeli bulunan Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık, Galatasaray kariyerini olumsuz etkiledi.

Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı.

Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşıdı.

Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi, altyapısında yetiştiği ve A takımında forma giydiği Galatasaray olacak.

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