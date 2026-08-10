Gazeteci Burhan Can Terzi serbest bırakıldı
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Musiala transferiyle ilgili paylaşımı sonrası “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alınan Gazeteci Burhan Can Terzi serbest bırakıldı.
Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında Musiala transferi iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Terzi soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen Terzi, serbest bırakıldı.