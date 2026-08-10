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Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da taraftarlar, geciken transferler nedeniyle yönetime yoğun tepki gösterirken takımın hazırlık maçlarında sergilediği kötü performans da dikkat çekiyor. Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken sarı-kırmızılı takımdaki soruna da dikkat çekerek, "Oyuncular rahatsızmış" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 1

Galatasaray'da geciken transferler sebebiyle yönetime tepki var. Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tüzemen'in sözleri...

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 2

G.Saray hazırlık maçlarında istediği sonucu alamadı. Taraftar kızgın, öfke giderek artıyor. Ne olacak bu işin sonu?

"G.Saray'ın en büyük sorunu huzursuzluk! Üst üste kazanılan 4 şampiyonluğun sonuncusu coşkulu biçimde sadece Avrupa'daki taraftar derneklerince kutlandı. Türkiye'de kutlamalar coşkunun yanına bile yaklaşmadı. Özellikle Brüksel'in ünlü Grand-Place meydanında düzenlenen organizasyon tüm Avrupa'da ses getirdi. Taraftarın maalesef İstanbul'daki iki hazırlık maçında sürekli "transfer istiyoruz sabrımız taştı" şeklindeki tempolu tezahüratları bence doğru değildi. Huzursuzluğun temelinde sadece transfer yatmıyor! Özellikle oyuncular için kulübe teklif gelmemesine rağmen "şu takım istiyor, bu takım talip" söylemleri sıkıntı yaratıyor. Yönetime soruyorum; basın sözcünüz kim? Bu yıpratıcı tezahüratlara ve haberlere kim açıklama yapacak? Her şeyi başkandan bekleyemezsin."

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 3

Okan Buruk maçın hemen başında gösterdiği bir tepkiden dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Başarılı hocayı gergin mi buluyorsunuz? Bu transfer süreci ile ilgili bir durum mu?

Oyuncuların konsantre olamadıklarını gördüm. Sebebini sordum; sürekli transferlerin gündeme getirilmesinden rahatsız oluyorlarmış. Ayrıca fiziksel olarak yorgun görülüyorlar çünkü tüm yüklemeler, öğrendiğime göre maçtan 4 gün önce bitmiş.

"OKAN BURUK KAFACA RAHAT DEĞİL"

Ben Okan Buruk'un da kafaca rahat olmadığını düşünüyorum. Gördüğü kırmızı kart, yaşadığı stresin dışa vurumudur. Birinci dakikada verilen penaltı ile ilgili gösterdiği aşırı tepki, içine düştüğü baskının göstergesi.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 4

"TRANSFER SÖYLENTİLERİ RAHATSIZ EDİYOR"

1- Geçen gün başkan Dursun Özbek'e Okan Buruk'la bir görüşme yapmasını önermiştim. Bu teklifim hâlâ geçerli. Hoca, şampiyon olmuş bir kadroyu yönetiyor, oyuncularına yönelik transfer söylentilerinin gündemde tutulmasından rahatsız oluyor. Bire bir kendisi çünkü oyuncularla muhatap oluyor.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 5

"SAĞ BEK LAZIM"

2- Sezon başından beri istediği oyuncular var… G.Saray'ın sol stopere, sağ beke, 10 numaraya ve Icardi yerine santrfora ihtiyacı var. Bana göre sağ bek lazım! Neden mi? Villarreal maçında Eren sol bek başladı, oyundan çıktı, stoperde görev yapan Jakobs yerine geçti, Jakobs çıktı Kazımcan girdi.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 6

"OKAN HOCANIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Sallai'yi değiştirecek oyuncu yok. Bütün sezon Sallai'den sağ bek oynamasını bekleyemezsiniz. Okan hocanın desteğe ihtiyacı var. 4 yıl şampiyon olmuş bir hocayı hatalarından dolayı eleştirmek doğaldır. Ama itibarsızlaştırmaya çalışmak art niyetli davranış olur.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 7

"OYUNU YÖNETECEK LİDER LAZIM"
Okan hoca, "Mertens'i çok aradık" demişti. Yeri doldurulamadı. G.Saray oyunu yönetecek lider bir ismi mutlaka transfer etmeli. Mertens konusunda da Kemerburgaz'a gelmesi için ikna turları yapılmalı.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 8

"OYUNCULAR BASKI ALTINDA OYNAMAYA ÇALIŞTI"

Villarreal maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz?

Rennes maçında tribünlerin yönetime olan tepkisi maalesef Villarreal maçında da devam etti. G.Saraylı oyuncular bu baskının altında oynamaya çalıştı. Kendimizi aldatmayalım. La Liga üçüncüsü Villarreal, atletik oyunculardan kurulu, ezber pasları çok iyi yapan, hücuma hızlı çıkan etkili ve kaliteli bir takım.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 9

"KULÜBE YİNE YETERSİZ"

Eğer Barış, Osimhen'in golünden sonra Sane'nin pasını gole çevirse maçın rengi değişik olabilirdi. Yine uyarıyorum. G.Saray'ın ilk 11'i olabilir ama kulübesi yine yetersiz kalır. Devre arasını beklemek hayalcilik olur. Ayrıca takımın bazı oyuncularında ciddi bir yaş noktasına gelindiğini hatırlatırım. Transferler katkı yapacak isimler olmalı, Lesley gibi ya tutarsa mantığı ile yapılmamalı. Bu takımın ikinci kalecisi de Jankat olur.

Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız" 10

"SANCHEZ'İN OYNAMAMASINA ŞAŞIRDIM"

Önümüzdeki hafta mutlaka bir ya da iki transfer yapılacaktır diye düşünüyorum. Devler Ligi'ne liste verilmeden önce de Icardi-Osimhen tipi bir oyuncunun gelebileceğini düşünüyorum.

Lemina-Jakobs'un devşirme stoper oynamaları bence hem hataydı hem de yönetime stoper alın mesajıydı. Diaz, Kolombiya Milli Takımı'ndan gelip Bayern'in maçlarında oynuyor. Sanchez'in hiçbir hazırlık maçında oynamamasına da şaşırdığımı söylerim."

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