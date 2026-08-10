Galatasaray'daki sorunun nedeni belli oldu: "Oyuncular rahatsız"

"G.Saray'ın en büyük sorunu huzursuzluk! Üst üste kazanılan 4 şampiyonluğun sonuncusu coşkulu biçimde sadece Avrupa'daki taraftar derneklerince kutlandı. Türkiye'de kutlamalar coşkunun yanına bile yaklaşmadı. Özellikle Brüksel'in ünlü Grand-Place meydanında düzenlenen organizasyon tüm Avrupa'da ses getirdi. Taraftarın maalesef İstanbul'daki iki hazırlık maçında sürekli "transfer istiyoruz sabrımız taştı" şeklindeki tempolu tezahüratları bence doğru değildi. Huzursuzluğun temelinde sadece transfer yatmıyor! Özellikle oyuncular için kulübe teklif gelmemesine rağmen "şu takım istiyor, bu takım talip" söylemleri sıkıntı yaratıyor. Yönetime soruyorum; basın sözcünüz kim? Bu yıpratıcı tezahüratlara ve haberlere kim açıklama yapacak? Her şeyi başkandan bekleyemezsin."

G.Saray hazırlık maçlarında istediği sonucu alamadı. Taraftar kızgın, öfke giderek artıyor. Ne olacak bu işin sonu?

Okan Buruk maçın hemen başında gösterdiği bir tepkiden dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Başarılı hocayı gergin mi buluyorsunuz? Bu transfer süreci ile ilgili bir durum mu?

Oyuncuların konsantre olamadıklarını gördüm. Sebebini sordum; sürekli transferlerin gündeme getirilmesinden rahatsız oluyorlarmış. Ayrıca fiziksel olarak yorgun görülüyorlar çünkü tüm yüklemeler, öğrendiğime göre maçtan 4 gün önce bitmiş.

"OKAN BURUK KAFACA RAHAT DEĞİL"



Ben Okan Buruk'un da kafaca rahat olmadığını düşünüyorum. Gördüğü kırmızı kart, yaşadığı stresin dışa vurumudur. Birinci dakikada verilen penaltı ile ilgili gösterdiği aşırı tepki, içine düştüğü baskının göstergesi.