Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı
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Gazeteci Burhan Can Terzi, Musiala transferiyle ilgili paylaşımı sonrası “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında Musiala transferi iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Terzi soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Terzi'nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.