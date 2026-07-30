Icardi'nin menajeri yeni adresini duyurdu: Como uygun bir seçenek
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, İtalya ekibi Como'nun Icardi için uygun bir seçenek olduğunu belirtirken, resmî bir görüşme yapılmadığını ifade etti.
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, TyC Sports'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ARJANTİN'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR"
Icardi'nin Arjantin'e dönme ihtimaline değinen Pino, şu ana kadar herhangi bir kulüple resmî temas kurulmadığını söyledi. Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her hâlükârda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.
"COMO İYİ BİR SEÇENEK OLABİLİR"
Elio Pino, İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun Icardi için uygun bir tercih olabileceğini dile getirdi.
Pino, "Resmî olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor." dedi.
KARARIN KISA SÜREDE VERİLMESİ BEKLENİYOR
Icardi'nin geleceğine ilişkin kararın yakın zamanda netleşebileceğini belirten Pino, "Karar her an verilebilir." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY KARİYERİ
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla görev yaptığı dönemde 4 şampiyonluk yaşadı. Arjantinli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 134 maçta 77 gol atarken 25 de asist yaptı. Böylece toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.