Icardi'nin menajeri yeni adresini duyurdu: Como uygun bir seçenek

Icardi'nin Arjantin'e dönme ihtimaline değinen Pino, şu ana kadar herhangi bir kulüple resmî temas kurulmadığını söyledi. Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her hâlükârda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. " ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, TyC Sports'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Icardi'nin yeni adresinin Como olması bekleniyor (İHA)

"COMO İYİ BİR SEÇENEK OLABİLİR"

Elio Pino, İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun Icardi için uygun bir tercih olabileceğini dile getirdi.

Pino, "Resmî olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor." dedi.

KARARIN KISA SÜREDE VERİLMESİ BEKLENİYOR

Icardi'nin geleceğine ilişkin kararın yakın zamanda netleşebileceğini belirten Pino, "Karar her an verilebilir." ifadelerini kullandı.