Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuran "Musiala" gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek yıldız oyuncunun gündemlerinde olmadığını ifade ederken "Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SABAH Spor'dan Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulundu. Levent Tüzemen'in sorularını cevaplayan Dursun Özbek, çarpıcı sözler dile getirdi.
İşte Dursun Özbek ile Levent Tüzemen arasındaki görüşmenin ayrıntıları…
"Son günlerde Galatasaray'da yine transferle ilgili iddialar, haberler, farklı görüşler artınca telefona sarıldım ve başkan Dursun Özbek'e ulaştım…" Başkan Dursun Özbek her zamanki nezaketi ile bilgilendirmeye başladı.
"SOSYAL MEDYA BASKISINDAN ASLA ETKİLENMEM"
"Keyfiniz nasıl? Sosyal medyada gündemsiniz" dedim, yanıtı net oldu: "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum."
Tabii ki sonra Musiala iddialarını yönelttim, yanıtı her soru işaretini karşılayacak şekildeydi: