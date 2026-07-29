CANLI YAYIN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuran "Musiala" gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek yıldız oyuncunun gündemlerinde olmadığını ifade ederken "Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 1

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SABAH Spor'dan Levent Tüzemen'e özel açıklamalarda bulundu. Levent Tüzemen'in sorularını cevaplayan Dursun Özbek, çarpıcı sözler dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 2

İşte Dursun Özbek ile Levent Tüzemen arasındaki görüşmenin ayrıntıları…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 3

"Son günlerde Galatasaray'da yine transferle ilgili iddialar, haberler, farklı görüşler artınca telefona sarıldım ve başkan Dursun Özbek'e ulaştım…" Başkan Dursun Özbek her zamanki nezaketi ile bilgilendirmeye başladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 4

"SOSYAL MEDYA BASKISINDAN ASLA ETKİLENMEM"

"Keyfiniz nasıl? Sosyal medyada gündemsiniz" dedim, yanıtı net oldu: "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 5

Tabii ki sonra Musiala iddialarını yönelttim, yanıtı her soru işaretini karşılayacak şekildeydi:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 6

"MUSIALA GÜNDEMDE YOK"

"Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır. Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Musiala gündemde yok 7

Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin