Aslan'dan tatsız prova! Galatasaray Monza'ya 2-0 mağlup oldu
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza ile karşı karşıya geldi.
TSİ 21.00'de başlayan mücadeleye Galatasaray; Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Monza, 23'üncü dakikada öne geçti. Andrea Colpani'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Patrick Cutrone topu kale önüne çevirdi.
Andrea Carboni, gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarıda hücumda etkili olamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti.
İkinci yarıya daha istekli başlayan Galatasaray, 47'nci dakikada gole yaklaştı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Kazımcan Karataş yerden vurdu, top direğin yanından auta çıktı.