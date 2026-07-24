Aslan'dan tatsız prova! Galatasaray Monza'ya 2-0 mağlup oldu

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da İtalya Serie A temsilcisi Monza ile karşı karşıya geldi.

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TSİ 21.00'de başlayan mücadeleye Galatasaray; Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Monza, 23'üncü dakikada öne geçti. Andrea Colpani'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Patrick Cutrone topu kale önüne çevirdi.