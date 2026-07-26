Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil"

Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı kiralamak için anlaşma sağladığı yönündeki iddialar gündem olurken, sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi.

Transfer döneminin en dikkat çeken iddialarından biri Galatasaray cephesinde gündeme geldi. Avrupa basını ile sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

İddialarda, Galatasaray yönetiminin Alman deviyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği, tarafların anlaşma noktasına yaklaştığı ve 23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak İstanbul'a gelmesinin an meselesi olduğu ileri sürüldü. Kısa sürede geniş yankı uyandıran haberler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan oluştururken, transferin Avrupa futbolunun en ses getiren hamlelerinden biri olabileceği yorumları yapıldı.