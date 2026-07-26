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Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil"

Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı kiralamak için anlaşma sağladığı yönündeki iddialar gündem olurken, sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi.

Transfer döneminin en dikkat çeken iddialarından biri Galatasaray cephesinde gündeme geldi. Avrupa basını ile sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil" - 1

İddialarda, Galatasaray yönetiminin Alman deviyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği, tarafların anlaşma noktasına yaklaştığı ve 23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak İstanbul'a gelmesinin an meselesi olduğu ileri sürüldü.

Kısa sürede geniş yankı uyandıran haberler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan oluştururken, transferin Avrupa futbolunun en ses getiren hamlelerinden biri olabileceği yorumları yapıldı.

Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil" - 2

GALATASARAY'DAN RESMİ YALANLAMA GELDİ

Gündemi meşgul eden transfer iddialarının ardından Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek transfer söylentilerine son noktayı koydu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil" - 3

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Hem 10 numara hem kanat hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Musiala; teknik kapasitesi, dar alandaki etkinliği, adam eksiltme becerisi ve hücumdaki üretkenliğiyle Avrupa'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Galatasaray'dan Musiala açıklaması: "Anlaşma haberleri doğru değil" - 4

DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Musiala, 5 gol atıp 6 asist üretti. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızın Alman deviyle olan sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.

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