Transferde çılgın senaryo! Galatasaray, Bayern Münih'in süper yıldızı Jamal Musiala için devreye girdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Avrupa futbolunun en dikkat çeken yıldızlarından Jamal Musiala için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Bayern Münih forması giyen Alman futbolcuyu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü. Transferle ilgili taraflardan ise şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.