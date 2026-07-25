Transferde çılgın senaryo! Galatasaray, Bayern Münih'in süper yıldızı Jamal Musiala için devreye girdi
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Avrupa futbolunun en dikkat çeken yıldızlarından Jamal Musiala için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Bayern Münih forması giyen Alman futbolcuyu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü. Transferle ilgili taraflardan ise şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa basınında yer alan transfer iddialarına göre sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'yı transfer listesine aldı.
İddialara göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun bonservis maliyetinin yüksek olması nedeniyle kiralama seçeneğini ön planda tutuyor. Daha önce Victor Osimhen transferinde uygulanan modele benzer bir formül üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı öne sürülüyor.
MUSIALA İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ İDDİASI
Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Musiala'nın düzenli forma şansı bulabileceği bir projeyle oyuncuyu ikna etmeyi hedefliyor. Ancak transfer sürecine ilişkin kulüplerden veya oyuncu cephesinden doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.