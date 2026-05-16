Galatasaray yönetiminin Caleb Yirenkyi'yi özellikle +4 yabancı kontenjanı kapsamında değerlendirmek istediği aktarıldı. Genç futbolcunun bu kez Galatasaray'a transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade edildi.

FC Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi, bu sezon 33 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ganalı orta sahanın Danimarka temsilcisiyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

