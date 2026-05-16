Galatasaray’dan Caleb Yirenkyi çıkarması! Top kapma canavarı için İstanbul'da kritik görüşme
Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, FC Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha Caleb Yirenkyi için yeniden harekete geçti.
GALATASARAY'DA ORTA SAHA TRANSFERİ GÜNDEMİ
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri, FC Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi oldu. 20 yaşındaki Ganalı futbolcu, orta sahadaki mücadeleci yapısı nedeniyle "top kapma canavarı" olarak anılıyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Haberde yer alan bilgilere göre Caleb Yirenkyi'nin menajeri, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılıların genç oyuncuyu devre arasında da gündemine aldığı ancak transferin o dönemde gerçekleşmediği belirtildi.