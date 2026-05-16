Galatasaray’dan Caleb Yirenkyi çıkarması! Top kapma canavarı için İstanbul'da kritik görüşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, FC Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha Caleb Yirenkyi için yeniden harekete geçti.

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY'DA ORTA SAHA TRANSFERİ GÜNDEMİ

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri, FC Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi oldu. 20 yaşındaki Ganalı futbolcu, orta sahadaki mücadeleci yapısı nedeniyle "top kapma canavarı" olarak anılıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Caleb Yirenkyi'nin menajeri, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılıların genç oyuncuyu devre arasında da gündemine aldığı ancak transferin o dönemde gerçekleşmediği belirtildi.

TRANSFERDE YABANCI KONTENJANI DETAYI

Galatasaray yönetiminin Caleb Yirenkyi'yi özellikle +4 yabancı kontenjanı kapsamında değerlendirmek istediği aktarıldı. Genç futbolcunun bu kez Galatasaray'a transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade edildi.

CALEB YİRENKYİ'NİN PERFORMANSI

FC Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi, bu sezon 33 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ganalı orta sahanın Danimarka temsilcisiyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Caleb Yirenkyi kimdir?
Caleb Yirenkyi, FC Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusudur.

Galatasaray Caleb Yirenkyi ile görüştü mü?
Haberdeki bilgilere göre oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle ilk görüşmeyi yaptı.

Caleb Yirenkyi'nin bu sezon performansı nasıl?
Genç oyuncu bu sezon 33 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.

Caleb Yirenkyi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Haberde yer alan bilgiye göre oyuncunun FC Nordsjaelland ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

