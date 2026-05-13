Galatasaray'dan rüya transfer! Van Dijk'a mesaj: Bonservisini al da gel

Galatasaray, yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı yönetimin savunma hattına lider bir isim kazandırmak adına listenin ilk sırasına yazdığı oyuncunun ise Virgil van Dijk olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı idarecilerin Dijk'e, "Bonservisine ödeyeceğimiz paranın bir kısmını sana verelim, bu transferi kamptan önce bitirmemiz gerekiyor" mesajını gönderdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın bu yaz ilk olarak bitirmek istediği transferlerin başında Virgil van Dijk geliyor. Sarı-Kırmızılı takımın yeni sol stoperi olarak düşünülen 34 yaşındaki oyuncuyla çoktan temasa geçilmiş durumda.

CİMBOM'A SICAK BAKIYOR Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine dünya çapında bir yıldız arayan yönetimin, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla ilk temasları uzun süre önce kurduğu ifade edildi. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Van Dijk cephesi, Galatasaray'ın projesine oldukça sıcak bakıyor. Hatta bazı Hollandalı gazeteciler, yıldız oyuncunun Liverpool'daki geleceğini sorgulamaya başladığını ve ayrılık ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini öne sürdü.

BONSERVİS SORUNU İngiliz basınında çıkan haberlerde ise transfer sürecinin sadece maaş pazarlığından ibaret olmadığı belirtildi. İddialara göre Galatasaray Yönetimi, Van Dijk'tan kulübüyle görüşerek bonservis konusunda kolaylık sağlamasını istedi. Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacının, kulüp içindeki ağırlığı sayesinde bu süreci hızlandırabileceği düşünülüyor.

CİMBOM'DAN MESAJ: BONSERVİSİNİ AL DA GEL Özellikle kaptanlık görevi ve taraftar üzerindeki etkisi nedeniyle Van Dijk'ın Liverpool yönetimiyle yapacağı görüşmenin belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Hollandalı stopere, "Bu transferi kamp döneminden önce sonuçlandırmak istiyoruz. Bonservisine ayıracağımız bütçenin bir kısmını sana sunabiliriz" mesajını ilettiği öğrenildi.

ATMOSFERDEN ETKİLENDİ Premier Lig'de yıllardır istikrarlı performans sergileyen Van Dijk'ın kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı da konuşuluyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi, taraftar atmosferi ve İstanbul faktörü transferde önemli kozlar arasında gösteriliyor.

SESSİZ OPERASYON Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması beklenirken, Galatasaray cephesinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve süreci sessiz şekilde yürüttüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.