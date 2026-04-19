Spor yazarlarından ofsayt kararına tepki: Galatasaray'ın buz gibi golü badem oldu

Galatasaray'ın golleri Icardi ve Yunus'tan geldi (AA)

ÖMER ÜRÜNDÜL - KALİTE FARKIYLA

Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok rahatlayan Galatasaray, 2. dakikada İcardi'nin golüyle de tam bir moral buldu. Devre boyunca oyunu kontrolde tuttu. Bölüm bölüm ataklar geliştirdi. Takım savunmasını riske atmadı. Bu yarıda hiç kale önü tehlikesi yaşamadı Galatasaray. Devrenin son 10 dakikasında da farkı 2'ye çıkardı. İkinci devrede karşılaşma adeta idman havasında başladı. Çünkü Gençlerbirliği koşuyor, mücadele ediyor ama ofansif düşüncelerinde en ufak bir etkinlik sağlayamıyorlardı. Galatasaray'ın attığı 3. gol, VAR incelemesinden sonra ofsayta takıldı. Bundan hemen sonra da Gençlerbirliği kaleyi bulan ilk şutunda farkı indirdi. Bu gol, Başkent ekibini ateşlerken Galatasaray'da da ani bir sıkıntıya neden oldu. Bu arada teknik direktör Okan Buruk, tam zamanında iki hamle yaptı. Tabii Mauro İcardi'yi de çıkarınca daha dirençli bir takım oluştu ve Gençlerbirliği'nin hırsına pozisyon vermeyerek karşılık verdiler. Sonuçta da istedikleri neticeyi aldılar. Takımın genel görüntüsüne baktığımızda, fizik açıdan son derece güçsüz olan İcardi, erken bir gole imza attı. Vuruş kaliteliydi ama onu takip eden Gençlerbirliğili oyuncu adeta refakatçiydi. Leroy Sane yine bölüm bölüm kalitesini gösterdi. Zaten bu ligde de bunları yapması gereken bir oyuncu. Yunus güçlü değil ama futbolu bildiğinden 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. Barış Alper Yılmaz, sadece ter attı. Takım savunması ise Gençlerbirliği'nin güzel golü dışında sıkıntı yaşamadı.

MURAT ÖZBOSTAN - SON ADIM EN ZOR OLANIDIR!

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken ibre artık belirgin biçimde Galatasaray'a döndü. Bir gün önce Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı, Ankara deplasmanında sarı-kırmızılılar için yalnızca bir maç değil, aynı zamanda büyük bir fırsat olarak yansıdı. Ve bu fırsat, zorlanarak da olsa değerlendirildi. Galibiyetin hikâyesi iki farklı devreyi barındırıyor. İlk yarıda erken gelen İcardi golüyle özgüven kazanan, oyunu kontrol eden ve ne yaptığını bilen bir Galatasaray vardı. Ancak ikinci yarı... İşte tam da şampiyonluk yarışlarının doğasına uygun bir kırılma anı. Skor avantajına rağmen geri çekilen, zaman zaman panikleyen ve oyunu tutmakta zorlanan bir Galatasaray izledik. Özellikle son 20 dakikada tribünlerdeki gerginlik sahaya da yansıdı. Bu tamamen psikolojik bir süreçti. Galatasaray artık sadece rakipleriyle değil, kendi zihniyle de oynuyor. Puan farkı açıldı, averaj avantajı cepte ve en önemlisi kontrol artık onların elinde. Ama tam da bu noktada bir uyarı şart. Futbol tarihi, 'Artık bitti' denilen şampiyonluk yarışlarında yaşanan dramatik kırılmalarla dolu. Eğer bu tablo tersine dönerse, bu yalnızca bir puan kaybı değil, kulüp hafızasında uzun süre yer edecek bir kırılma olur. Önümüzdeki hafta sezonun kader anlarından biri olacak. Kazanan sadece 3 puan almayacak; zihinsel olarak da ipi göğüsleyecek. Son söz: Galatasaray kupaya her zamankinden daha yakın. Ama o kupaya uzanan son adım, en zor olanıdır.