Spor yazarlarından ofsayt kararına tepki: Galatasaray'ın buz gibi golü badem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35’te Yunus Akgün’den geldi. Spor yazarları sarı kırmızılıların galibiyetini yorumlarken spor yazarları Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü eleştirdi. Sabah Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu karara ilişkin "Buz gibi gol badem oldu. VAR simülasyonu da tuhaf, hatta skandal!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 2. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yenen sarı-kırmızılılar puanını 71'e yükseltti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 67. dakikada Mbaye Niang'tan geldi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını 4'e yükseltmeyi başardı.

Spor yazarları sarı kırmızılıların kritik galibiyetini yorumladı...

Galatasaray Gençlerbirliği'ni devirerek Fenerbahçe ile puan farkını korudu (AA)

LEVENT TÜZEMEN - PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Başkent'te kazanırken Kocaeli maçında kaybettiği puan farkı avantajı ile psikolojik üstünlüğü yeniden eline geçirdi. Okan Buruk'un santrforlu sisteme geçip İcardi'yi forvet başlatması, kanatları Sane ile Barış'a emanet etmesi, özellikle ilk yarıda G.Saray'ın çok etkili ve bol pozisyonlu bir oyun oynamasını sağladı. Oyunun ikinci dakikasında İcardi'nin attığı gol, golcü kimliğine yakışırken Sane-Yunus pas ortaklığı, golün hazırlayıcısı oldu. Sane ne zaman dikine oynayıp araya paslar bıraksa bu anlayış G.Saray'a pozisyonlar kazandırdı. Özellikle Yunus'un attığı gol, Sane'nin akıllı ara pasına koşan Sara'nın etkili ortasıyla geldi. Sane ve Sara saman alevi gibi hücumlar gerçekleştirdi ancak Torreira-Yunus ikilisi çok etkiliydi. Yunus'un rakibe önde yaptığı baskılar ve sürekli hareketli oluşu, G.Saray'a hücum zenginliği sağladı. Yunus, güzel oyununu bir gol ve bir asistle süsledi.
Futbolda laubaliliğe yer yok. G.Saray'ın dikkatinin dağıldığı dakikalarda haftalardır gol bile atamayan G.Birliği, Niang ile ağları buldu. Bu golde kaleci Uğurcan'ın doğru yer almamasının büyük hatası vardı. Jakobs da hava topunu doğru yere uzaklaştıramayarak gole zemin hazırladı. Ancak G.Saray'ın Sane ile bulduğu golün benim anlayışıma göre iptal edilmesi VAR'la birlikte maçın hakeminin ortaklaşa uydurduğu bir ofsayttı. Çünkü orta Yunus'un bölgesine değil arkasına yapıldı. Sane de ofsaytta değildi.

Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmanda da kazanmayı bildi (İHA)

BÜLENT TİMURLENK - MEGAFONLA BİR DEVRE

Taraftara açık idman, Okan Buruk'un kendinden emin açıklamaları, megafonla verilen uyarı ya da destek... Bir de üstüne Fenerbahçe'nin son dakikada berabere kalması... Kemerburgaz'da moral gününün ardından F5 tuşuna basıp kendini yenilemesi gereken bir takım gitti Ankara'ya. Öyle de başladılar, İcardi'nin erken golü sonrasında işler yolundaydı. Gençlerbirliği geçiş kovalarken geride garanti paslarla çıkan, risk almayan ancak bir o kadar da tempoyu düşüren Okan Buruk'un takımı, Sane vitesi yükselttiğinde organize atakla ikinci golü buldu. Yüzde 60 topa sahip olup 267 pasla rakip ceza sahasında sadece 8 kez topla buluşmak iyi istatistik değildir ama tabelada devre arasına giderken 0-2 yazıyordu... Böyle maçlarda ikinciyi yarıya 0-0'mış gibi çıkarsın, çıkmak zorundasın... G.Saray ise bir kez daha 0-4'müş, maç bitmiş kafasıyla girdi ikinci devreye. 7 maçtır gol atamayan bir rakip gol bulursa nasıl moralleneceğini Okan Buruk bilmiyor olamaz ama o da izledi. Sarı kartlı Sallai'yi derbi için kenara almak dışında düşen orta sahasını görmezden geldi. Torreira tekliyor, Sara pas hataları yapıyordu. Niang'ın golünden 10 dakika sonra yaptı değişiklikleri Okan Buruk. G.Saray'ın 2-0'dan sonra derbiyi düşünüp stratejik olarak tempoyu düşürmesi başka, oyunu rakibe verip eli belinde lakayıt oyun başka ve bunu Göztepe ve Kocaeli maçlarında da yaptılar... İkinci yarıda bir kez daha isabetli şut atamadan gelen 3 puan. Zirvede puan farkı 4. Bu futbol derbiye yeter mi, yetmez? Lakin derbi de bir maçtan ötesi, hayatın ta kendisi. Megafon ilk yarıdaki oyuna yetti, derbi için Kemerburgaz'da Metallica'nın konserlerinde istediği ses sistemi kurulmalı!

Galatasaray'ın golleri Icardi ve Yunus'tan geldi (AA)

ÖMER ÜRÜNDÜL - KALİTE FARKIYLA

Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok rahatlayan Galatasaray, 2. dakikada İcardi'nin golüyle de tam bir moral buldu. Devre boyunca oyunu kontrolde tuttu. Bölüm bölüm ataklar geliştirdi. Takım savunmasını riske atmadı. Bu yarıda hiç kale önü tehlikesi yaşamadı Galatasaray. Devrenin son 10 dakikasında da farkı 2'ye çıkardı. İkinci devrede karşılaşma adeta idman havasında başladı. Çünkü Gençlerbirliği koşuyor, mücadele ediyor ama ofansif düşüncelerinde en ufak bir etkinlik sağlayamıyorlardı. Galatasaray'ın attığı 3. gol, VAR incelemesinden sonra ofsayta takıldı. Bundan hemen sonra da Gençlerbirliği kaleyi bulan ilk şutunda farkı indirdi. Bu gol, Başkent ekibini ateşlerken Galatasaray'da da ani bir sıkıntıya neden oldu. Bu arada teknik direktör Okan Buruk, tam zamanında iki hamle yaptı. Tabii Mauro İcardi'yi de çıkarınca daha dirençli bir takım oluştu ve Gençlerbirliği'nin hırsına pozisyon vermeyerek karşılık verdiler. Sonuçta da istedikleri neticeyi aldılar. Takımın genel görüntüsüne baktığımızda, fizik açıdan son derece güçsüz olan İcardi, erken bir gole imza attı. Vuruş kaliteliydi ama onu takip eden Gençlerbirliğili oyuncu adeta refakatçiydi. Leroy Sane yine bölüm bölüm kalitesini gösterdi. Zaten bu ligde de bunları yapması gereken bir oyuncu. Yunus güçlü değil ama futbolu bildiğinden 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. Barış Alper Yılmaz, sadece ter attı. Takım savunması ise Gençlerbirliği'nin güzel golü dışında sıkıntı yaşamadı.

MURAT ÖZBOSTAN - SON ADIM EN ZOR OLANIDIR!

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken ibre artık belirgin biçimde Galatasaray'a döndü. Bir gün önce Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybı, Ankara deplasmanında sarı-kırmızılılar için yalnızca bir maç değil, aynı zamanda büyük bir fırsat olarak yansıdı. Ve bu fırsat, zorlanarak da olsa değerlendirildi. Galibiyetin hikâyesi iki farklı devreyi barındırıyor. İlk yarıda erken gelen İcardi golüyle özgüven kazanan, oyunu kontrol eden ve ne yaptığını bilen bir Galatasaray vardı. Ancak ikinci yarı... İşte tam da şampiyonluk yarışlarının doğasına uygun bir kırılma anı. Skor avantajına rağmen geri çekilen, zaman zaman panikleyen ve oyunu tutmakta zorlanan bir Galatasaray izledik. Özellikle son 20 dakikada tribünlerdeki gerginlik sahaya da yansıdı. Bu tamamen psikolojik bir süreçti. Galatasaray artık sadece rakipleriyle değil, kendi zihniyle de oynuyor. Puan farkı açıldı, averaj avantajı cepte ve en önemlisi kontrol artık onların elinde. Ama tam da bu noktada bir uyarı şart. Futbol tarihi, 'Artık bitti' denilen şampiyonluk yarışlarında yaşanan dramatik kırılmalarla dolu. Eğer bu tablo tersine dönerse, bu yalnızca bir puan kaybı değil, kulüp hafızasında uzun süre yer edecek bir kırılma olur. Önümüzdeki hafta sezonun kader anlarından biri olacak. Kazanan sadece 3 puan almayacak; zihinsel olarak da ipi göğüsleyecek. Son söz: Galatasaray kupaya her zamankinden daha yakın. Ama o kupaya uzanan son adım, en zor olanıdır.

Sane'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı (AA)

AHMET ÇAKAR - SANE'NİN GOLÜNDE OFSAYT YOK

lk yarı bitti, G.Saray 2-0 öndeydi, sezonun en rahat maçını oynuyordu. İnanın bana tam bir antrenman maçı. Üstelik Sane'nin çok önemli katkılarıyla G.Saray iki gol buldu. Birinci dakikada problemli golcüsü İcardi ile perdeyi açtılar, sonra da Yunus ile ikiyi buldular. İkinci yarı büyük fark olur diye düşünüyorduk. Gerçekten G.Birliği şu an için Türkiye'nin en kötü takımı. İleride top tutamıyorlar, hücumda çoğalamıyorlar, kısacası hiçbir şey yapamıyorlar derken ikinci yarı başlayıverdi. Yine her şey G.Saray'ın istediği gibi gidiyordu. Hatta Sane ile üçüncü golü buldular ama bu gol ofsayt diye iptal edildi. Ardından da Gençlerbirliği, neredeyse bir kere geldiği G.Saray ceza alanı içinde golü buldu. Rakip ne kadar kötü olursa olsun skor 2-1'e geldiğinde geri kalan dakikalar riskli dakikalardır. O kötü G.Birliği bir kaza golü bulsa belki de G.Saray puan kaybedip İstanbul'a dönecekti. Sonuçta G.Saray F.Bahçe ile farkı yine 4'e çıkarttı ve şampiyonluk yolunda büyük avantajı tekrar eline geçirdi. Gelelim hakemlere... Batuhan Kolak, hem iyi bir hakem hem oyun genelinde iyi bir maç yönetti. Ama G.Saray'ın iptal edilen golünde bence ofsayt yok. Zaten VAR hakemi, gol takdirini ona bıraktı. Yunus ile G.Birliği stoperi yan yanalar, top yanlarından geçiyor ve ofsayt olmayan Sane golü yapıyor. Burada Yunus'un rakibine müdahale ettiğini düşünmüyorum. Bence gol kararı verilmeliydi.

MUSTAFA ÇULCU - BUZ GİBİ GOLÜ BADEM YAPTILAR

Galatasaray risk almadan başladığı oyunda, erken öne geçti. Oyunun kontrolünü eline aldı. Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutarak İcardi'yi etkisiz bırakmaya çalıştı. İcardi top almak için içeriye gelince boşalttığı bölgeye Barış ve Yunus, savunma arkasına koşular yaparak pozisyonlar buldu. Yürüyerek oynayan İcardi'ye rağmen Galatasaray, ön bölge presiyle rakibini hem önde boğuyor hem de kalesinden uzak tutuyordu. Sahada her iki takım oyuncuları, seyirci ve hakemler dahil nabzı 100'ü aşan kimse yoktu. Sakin giden maçı hakemler bile hatalı kararlarıyla kızıştıramadı. Galatasaray kalitesiyle kazanmayı bildi. Batuhan Kolak'ın maçı 4.5 dakika geç başlatması kabul edilmez. İlk yarıda Sara, Oğulcan ve Zuzek'e sarıları pas geçmesi de kabul edilmez. Basit temaslara faul çalması tam bir kalitesizlik. İcardi-Thalisson ve İcardi-Hanousek pozisyonlarında penaltı yok, devam kararları doğru. Sallai'ye gösterdiği sarı tam bir komedi. Çünkü pozisyon faul değil! Sonra Tongya'ya çıkan sarı, balans ayarıydı o da komedi. Galatasaray'ın 63'te attığı gol, tertemiz. Yunus öne boş alana koşuyor, Goutas teması kendi alıyor, top arkalarından geçiyor, bir mücadele söz konusu değil ve Sane golü atıyor. Buz gibi gol badem oldu. VAR simülasyonu da tuhaf, hatta skandal! Uzatmalarda Gençlerbirliği penaltı bekledi ama penaltı yok. Davinson'un kolları zaten kapalı. Hakem iyi kumaş olabilir ama bu maçta çok acemiydi. Skor hakemleri kurtardı.

