Galatasaray Ankara’da hata yapmadı! Lider derbi öncesi moral depoladı

Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

