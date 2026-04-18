Galatasaray Ankara’da hata yapmadı! Lider derbi öncesi moral depoladı
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Maça hızlı ve etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ve Yunus Akgün’ün golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi büyük moral depoladı. İşte mücadelede yaşananlar…
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.
17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.
24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.