Galatasaray'da Okan Buruk hedef tahtasında: Mayıslar bizimdir futbolu nerede?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk eleştirilerin hedefi olurken spor yazarları deneyimli teknik adamı topa tuttu. Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk köşesinde "Bir haftada 5 puan kayıpla peşindekileri umutlandırması bir kenara, oynattığı kötü futbol hiç de öyle "Mayıslar bizimdir" futbolu değil." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 67 puanla liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Müsabakanın ilk yarısında topa daha çok ev sahibi ekip sahip oldu. Çok adamla savunan Kocaelispor geçiş hücumlarından pozisyon arasa da üretemedi. Meşin yuvarlakla daha çok rakip yarı alanda oynayan Galatasaray, kalabalık ve kaleye yakın savunma arasında net pozisyonlara girmekte zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada kanattan Ismail Jakobs'un getirdiği topta Leroy Sane ile golü bularak devre arasına 1-0 önde girdi.

Leroy Sane bu sezon 7. golünü attı (İHA)Leroy Sane bu sezon 7. golünü attı (İHA)

PETKOVİC İLE BERABERLİK GELDİ

Müsabakanın ikinci yarısında Kocaeli temsilcisi oyunda dengeyi kurdu. Daha organize olan yeşil-siyahlı ekip, 72. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Teknik direktör Okan Buruk, hücuma yönelik hamleler yapsa da sarı-kırmızılı ekip pozisyon üretemedi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 68'e çıkarsa da şampiyonluk yarışında yara aldı. Kocaelispor ise 35 puana ulaştı.

Icardi oyuna girdiği anlarda etkisiz bir oyun sergiledi (İHA)Icardi oyuna girdiği anlarda etkisiz bir oyun sergiledi (İHA)

BÜLENT TİMURLENK - BURUK'UN ESERİ

Kazandığı Göztepe maçının ardından "İlk yarıda bize yapılanları unutmadık, rövanşı alacağız, farklı kazanmak için sahaya çıkacağız" diyen Okan Buruk, 4 gün sonra oynayacağı karşılaşmanın dinamitinin fitilini uzun tutmuştu. Dün stada gelen, ekran başındaki Galatasaray taraftarı da takımından hocasının sözlerinin altını doldurmasını bekliyordu. Oyun daha ilk çeyrekten sıkıntılı başladı. Sallai sol kanatta işlemiyor, Barış da en uçta olduğundan takım hücumda Leroy Sane'nin ayağına bakıyordu. İlkay, Sane'ye uzak Sara da sol içe yerleşince ortaya 336 pas yapan, ayaklarında pranga varmışçasına yavaş bir Galatasaray ortaya çıktı. Risk almıyor demek, üretememek de demek aslında. Jakobs'un adrese teslim ortası, Sane'nin kafası tabelayı kurtardı ama oyun soru işaretleriyle doluydu. Devrede Sallai kenara gelmeli, Barış kanada Icardi santrforla ile devam etmeliydiler. Okan Buruk bir kez daha hamlesiz başladı ikinci yarıya. Oysa ki takımı Göztepe deplasmanındaki ikinci 45'te sadece bir kez ceza sahasına girmiş, Lemina'nın golü takımı ayakta tutmuştu. Kocaeli oyunu aldı ve gol geliyorum dakikalarında Okan Buruk da golü taraftarlar gibi izledi. Aradaki tek fark taraftarın kombineye tonla para verip, Buruk'un kulübede milyonlar kazanması. 1-0 önde olduğu maçta 2'yi bulması gerekirken oyuna bek alan ve hâlâ Yunus ısrarını sürdüren bir teknik adam kendisi... Puan kaybı bağıra bağıra geldi bu maçta... Sorumlusu da Okan Buruk'tur. Bir haftada 5 puan kayıpla peşindekileri umutlandırması bir kenara, oynattığı kötü futbol hiç de öyle "Mayıslar bizimdir" futbolu değil. Mayıslar onun değilse, Haziran zaten hiç değil...

Sara'nın ikinci yarıda kaçırdığı net fırsat maçın kırılma noktası oldu (AA)Sara'nın ikinci yarıda kaçırdığı net fırsat maçın kırılma noktası oldu (AA)

LEVENT TÜZEMEN - BAŞKAN, BURUK'LA GÖRÜŞMELİ

G.Saray, hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaeli gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetinden sonra Kocaeli'ye karşı intikam meşaleleri yakan Okan Buruk yüzünden G.Saray ağır bir bedel ödedi. Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Kocaelili oyuncular, maç boyu hırslı oynadılar, G.Saray'a pozisyon vermemek için canlarını dişlerine taktılar. Ayrıca Okan hocanın sanki maçı kazanmış gibi İlkay-Sara ikilisi ile orta sahayı kurması, G.Saray'ın pozisyon üretmesini engelledi. Jakobs'un mükemmel ortası ile Sane'nin attığı gol dışında akılda kalan Sara'nın iki pozisyonu var. Çünkü Barış, santrforda verimli olamadı, Okan hoca hızından, gücünden ve çabukluğundan faydalanmak için Barış'ı kanatta bile oynatmayı düşünmedi. İlkay'ın orta sahada oyundan düştüğünü görmesine rağmen Lemina'yı oyuna çok geç aldı. Zaten Lemina ilk 11'de başlamalıydı. Okan hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir G.Saray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli.

Spor yazarları puan kaybının faturasını Okan Buruk'a kesti (AA)Spor yazarları puan kaybının faturasını Okan Buruk'a kesti (AA)

MUSTAFA ÇULCU - GOLDE OFSAYT YOK

Galatasaray iki maçın ardından seyircisi önünde, ligin az gol atan temaslı ve birebir markajlı oyunu seven ve de iyi savunma yapan takımı Kocaelispor'a karşıydı... Rakip ön bölgeye ilk yarıda neredeyse hiç çıkmadan topun arkasında 5-4-1 ile resmen kalıp gibi durdu. Galatasaraylı oyuncularda tuhaf bir gerginlik, oyuna soğukluk vardı. O bilinen ateşli seyirci bile baygındı. Barış stoperlerin arasında kayboldu. Jakobs'un asistinde Smolcic topa yükselemeyince Sane ile atılan gol dışında organize atak yapamadılar.
Kocaelispor ikinci yarı Tayfun'un oyuna girmesiyle ayağa paslarla öne çıkarak kombin ataklar geliştirdi ve beraberliği yakaladı. Can Keleş ve Petkovic hücuma katkı sağladı. Galatasaray son yıllarda en ürkek ve tedirgin maçını oynadı. Kaybetmekten korktuğu için öne geçmesine rağmen maç boyunca bu korkuyu üzerinden hiç atamadı. Kocaelispor bu maçta bir puan almanın yanında genç kaleci Serhat'ı kazandı.
Oğuzhan Çakır, faul ve kart tespitleri konusunda düşük yüzdeye sahip bir hakem. Daha 5. dakikada 'Serdar Dursun elle oynadı' dedi ama 41'de daha fazlasını Abdülkerim yaptı 'devam' dedi. Nonge'ye çıkan sarı hatalı, çünkü Torreira'nın ayağına basmıyor. 22'de ve 59'da Kocaelispor, 28'de de Galatasaray penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Majör kararlarda sürekli VAR'a yaslanan bir yapısı olduğu için zaten olsa da sahada veremezdi. Galatasaray'ın golünde ofsayt tartışmaları olabilir lakin çıplak göz bunu çözemez. Teknolojiye inanmak ve karara saygı duymak zorundayız. Hakemin ilk yarıyı bitiriş şekli modern hakemlikten çok uzak berbat bir uygulamaydı. Dijksteel ve Torreira başta olmak üzere göstermediği sarılar var. Oyunun içinde kaldığı anlar oldu. Kocaelispor'un golünde çizgide ikinci bir oyuncu var ofsayt yok. Zor maçtan, böylesine gergin iklimde belki ligin kaderini belirleyecek maçtan iyi çıktı.

AHMET ÇAKAR - VURDUMDUYMAZ

Kartlar yeniden mi dağıtılacak! Bu maçtan önce Galatasaray'ın şampiyon olmaması için bir mucize lazım düşüncemiz gerçek mi olacak! Galatasaray hiç ama hiç, hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı. Bütün kabahat ikinci yarıda teknik kadro ve oyuncuların vurdumduymazlığı... Galatasaray ilk yarıda oyuna iyi başlamadı, rölanti oynadılar ama devrenin sonlarına doğru Jakobs'un mükemmel ortasına Sane'nin vurduğu müthiş kafayla golü buldu ve öne geçti. Aslında ilk yarıya baktığımızda Kocaelispor iyi kapandı ama asla çıkamadı. İkinci yarı tuhaf bir şey oldu. Sanki birileri Galatasaraylı oyunculara, "Yaslanın, tempo yapmayın, ikinci golü bulmayın, rahat olun" demiş gibi bir top oynadı. Kocaelispor gelmeye başladı. Sağdan geldiler, soldan geldiler, dönen topları kazandılar ve bu arada da göstere göstere golü buldular. Galatasaray hala "Ben ne yapıyorum, nereye koşuyorum" der gibi top oynamaya devam etti. Koskoca maçta Galatasaray'ın pozisyonu var mı pek fazla yok. Normal şartlar altında Galatasaray, Kocaelispor gibi bir takıma 10 dakikada buldukları pozisyonu maç boyu bulamadılar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte o belli değil. Belki de iki hafta sonra oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi finallerden biri yaşanacak.
Hakem Oğuzhan Çakır fena değildi. Bir iki sarı kart yanlışı yaptı. Örneğin ilk yarıda İlkay'ı göstermesi gereken sarı kartı atladı ama sonuca etki etti mi dersek hayır?

ZEKİ UZUNDURUKAN - GALATASARAY GOLCÜSÜZ OYNAMAZ!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un maç öncesindeki açıklamaları bir anlamda adeta yangına benzin bidonları ile gitmek gibiydi. Buna ne gerek var! Bu ne öfke! Sonuçta Kocaeli'de Galatasaray'ı çok iyi bir oyunla yenmişsiniz. Ama sevinirken de Galatasaray'ı üzen, rencide eden küfürlü tezahüratlar yapılmış. Çeşitli müziklerle de göndermelerde bulunulmuş. Okan Buruk da Göztepe maçından sonra 'Kocaeli'deki maçta bize yapılanları ben unutmadım. Taraftarlarımız da unutmasın' dedi. Okan hocanın bu sözlerini de eleştirmiştik. Bana göre gereksiz açıklamalardı. Ne gerek vardı geride kalmış bir maç sonrasını tekrar gündeme getirmeye! Recep Başkan ise dünkü açıklamasında Galatasaray'ı kast ederek 'Camiamıza dil uzattılar. Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz' şeklinde çok sert ifadeler kullandı.
Arkadaş, bu bir maç. Bu bir güzel oyun. Yenmek de var, yenilmek de... Savaşa mı gidiyorsunuz! Ayrıca Başkan Recep Durul'un bu sert açıklamaları, Kocaelisporlu oyuncuları da baskı altına alıp, strese sokmuş. İlk yarıda sahada Kocaelispor diye bir takım yoktu adeta. Sadece bir pozisyonu vardı Daniel Agyei ile yakaladıkları. Galatasaray ise ilk yarıda 3-4 net pozisyona girdi. Gabriel Sara'nın bir füzesi vardı ki, kaleci Serhat çok iyi çıkardı. Galatasaray aradığı golü Leroy Sane ile buldu ilk yarıda. Sol kanattan İsmail Jakobs'un ortasına iyi yükselen Sane, kafa ile topu ağlara gönderdi.
İkinci yarıda bambaşka bir Kocaelispor vardı sahada. Tıpkı ilk maçtaki görüntülerine büründüler. Körfez ekibi, beraberlik golü için daha fazla öne çıkmaya başladı. Böyle olunca pozisyonlar da buldu Selçuk İnan'ın öğrencileri. Galatasaray ise net pozisyonlara girdi yine ikinci yarının başlarında. Hele bir pozisyon var ki, Sane ceza sahası içindeki Sara'ya 'al da at' tadında bir pas çıkardı. Sara'nın önüne yuvarladı topu. Sara, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Serhat'a teslim etti adeta. Kocaelispor oyunun son bölümünde daha fazla adamla Galatasaray'ın üzerine geldi. Selçuk İnan'ın Bruno Petkovic hamlesi, Körfez ekibine beraberlik golünü getirdi.
Petkovic, üç Galatasaraylı savunma oyuncusunun arasından çok rahat bir vuruş yaparak skora denge getirdi. Golden sonra Okan hocadan iki hamle birden geldi. Torreira ve İlkay çıkarken, Lemina ve Yunus oyuna dahil oldu. Skor 1-1 olmuş. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. İcardi neden 80'de girdi? Daha erken girmeliydi oyuna. Galatasaray evindeki bir maçta golcüsüz oynamaz! Bir de kenarda İcardi gibi dünya çapında bir santrforun varsa; golcüsüz sahaya çıkmak da nedir diye sorarlar adama! Ben bunları yazarken Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Daniel Agyei'nin sert şutunda top direkte patladı. Sonuç olarak Galatasaray evinde iki puan bıraktı. Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 2'ye indi.

