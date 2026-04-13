Galatasaray'da Okan Buruk hedef tahtasında: Mayıslar bizimdir futbolu nerede?

Spor yazarları puan kaybının faturasını Okan Buruk'a kesti (AA) MUSTAFA ÇULCU - GOLDE OFSAYT YOK Galatasaray iki maçın ardından seyircisi önünde, ligin az gol atan temaslı ve birebir markajlı oyunu seven ve de iyi savunma yapan takımı Kocaelispor'a karşıydı... Rakip ön bölgeye ilk yarıda neredeyse hiç çıkmadan topun arkasında 5-4-1 ile resmen kalıp gibi durdu. Galatasaraylı oyuncularda tuhaf bir gerginlik, oyuna soğukluk vardı. O bilinen ateşli seyirci bile baygındı. Barış stoperlerin arasında kayboldu. Jakobs'un asistinde Smolcic topa yükselemeyince Sane ile atılan gol dışında organize atak yapamadılar.

Kocaelispor ikinci yarı Tayfun'un oyuna girmesiyle ayağa paslarla öne çıkarak kombin ataklar geliştirdi ve beraberliği yakaladı. Can Keleş ve Petkovic hücuma katkı sağladı. Galatasaray son yıllarda en ürkek ve tedirgin maçını oynadı. Kaybetmekten korktuğu için öne geçmesine rağmen maç boyunca bu korkuyu üzerinden hiç atamadı. Kocaelispor bu maçta bir puan almanın yanında genç kaleci Serhat'ı kazandı.

Oğuzhan Çakır, faul ve kart tespitleri konusunda düşük yüzdeye sahip bir hakem. Daha 5. dakikada 'Serdar Dursun elle oynadı' dedi ama 41'de daha fazlasını Abdülkerim yaptı 'devam' dedi. Nonge'ye çıkan sarı hatalı, çünkü Torreira'nın ayağına basmıyor. 22'de ve 59'da Kocaelispor, 28'de de Galatasaray penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Majör kararlarda sürekli VAR'a yaslanan bir yapısı olduğu için zaten olsa da sahada veremezdi. Galatasaray'ın golünde ofsayt tartışmaları olabilir lakin çıplak göz bunu çözemez. Teknolojiye inanmak ve karara saygı duymak zorundayız. Hakemin ilk yarıyı bitiriş şekli modern hakemlikten çok uzak berbat bir uygulamaydı. Dijksteel ve Torreira başta olmak üzere göstermediği sarılar var. Oyunun içinde kaldığı anlar oldu. Kocaelispor'un golünde çizgide ikinci bir oyuncu var ofsayt yok. Zor maçtan, böylesine gergin iklimde belki ligin kaderini belirleyecek maçtan iyi çıktı.

AHMET ÇAKAR - VURDUMDUYMAZ Kartlar yeniden mi dağıtılacak! Bu maçtan önce Galatasaray'ın şampiyon olmaması için bir mucize lazım düşüncemiz gerçek mi olacak! Galatasaray hiç ama hiç, hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı. Bütün kabahat ikinci yarıda teknik kadro ve oyuncuların vurdumduymazlığı... Galatasaray ilk yarıda oyuna iyi başlamadı, rölanti oynadılar ama devrenin sonlarına doğru Jakobs'un mükemmel ortasına Sane'nin vurduğu müthiş kafayla golü buldu ve öne geçti. Aslında ilk yarıya baktığımızda Kocaelispor iyi kapandı ama asla çıkamadı. İkinci yarı tuhaf bir şey oldu. Sanki birileri Galatasaraylı oyunculara, "Yaslanın, tempo yapmayın, ikinci golü bulmayın, rahat olun" demiş gibi bir top oynadı. Kocaelispor gelmeye başladı. Sağdan geldiler, soldan geldiler, dönen topları kazandılar ve bu arada da göstere göstere golü buldular. Galatasaray hala "Ben ne yapıyorum, nereye koşuyorum" der gibi top oynamaya devam etti. Koskoca maçta Galatasaray'ın pozisyonu var mı pek fazla yok. Normal şartlar altında Galatasaray, Kocaelispor gibi bir takıma 10 dakikada buldukları pozisyonu maç boyu bulamadılar. Peki bundan sonra ne olacak? İşte o belli değil. Belki de iki hafta sonra oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tarihi finallerden biri yaşanacak.

Hakem Oğuzhan Çakır fena değildi. Bir iki sarı kart yanlışı yaptı. Örneğin ilk yarıda İlkay'ı göstermesi gereken sarı kartı atladı ama sonuca etki etti mi dersek hayır?