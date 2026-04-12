Seyrantepe'de puanlar paylaşıldı! Galatasaray Körfez engeline takıldı
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan maçta sarı-kırmızılılar, Leroy Sane’nin golüyle öne geçse de 72. dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamayarak sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. İşte maçta yaşananlar…
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstlendi.
Ev sahibi Galatasaray mücadelede, "Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Konuk ekip Kocaelispor ise "Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Show, Sissoho, Keita, Boende, Agyei, Serdar Dursun" ilk 11'iyle maça başladı.
Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 21'inci dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ceza sahasındaki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunun ardından top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.
26'ncı dakikada Sane'nin hatalı pasında araya giren Agyei, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi. 28'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topun ağlara gitmesini engelledi.
Galatasaray, 30'uncu dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada arka direkteki Sane'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.