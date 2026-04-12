Seyrantepe'de puanlar paylaşıldı! Galatasaray Körfez engeline takıldı

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan maçta sarı-kırmızılılar, Leroy Sane’nin golüyle öne geçse de 72. dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamayarak sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. İşte maçta yaşananlar…

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray mücadelede, "Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk ekip Kocaelispor ise "Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Show, Sissoho, Keita, Boende, Agyei, Serdar Dursun" ilk 11'iyle maça başladı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. 21'inci dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ceza sahasındaki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunun ardından top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

26'ncı dakikada Sane'nin hatalı pasında araya giren Agyei, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi. 28'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topun ağlara gitmesini engelledi.

Galatasaray, 30'uncu dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Jakobs'un son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada arka direkteki Sane'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

51'inci dakikada ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Sane'nin sol ayakla sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi. 54'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pasın ardından sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane pasını penaltı noktası yakınındaki Sara'ya aktardı. Sara'nın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kontrol etti.

72'nci dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Can Keleş ceza sahasına girmeden topu kale önüne çevirdi. Penaltı noktası yakınında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün topukla bıraktığı pasla buluşan Petkovic, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-1.

84'üncü dakikada Keita'nın pasında Yunus Akgün topa istediği gibi dokunamadı ve Agyei topla buluştu. Agyei'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda top sağ yan direkten oyun alanına döndü. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

Maça etkili başlayan Cimbom, oyunun temposunu baştan itibaren kontrolü altına aldı.

Rakip yarı sahada baskısını hissettiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 30. dakikada buldu.

Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Leroy Sane, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra da oyunun hakimiyetini elinde tutan Galatasaray, ilk yarının kalan bölümünde farkı artırmak için fırsatlar yakalasa da skoru değiştiremedi.

Konuk ekip Kocaelispor ise savunmada kalmayı tercih ederken hücumda etkili olamadı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar, soyunma odasına avantajlı bir skorla gitmeyi başardı.

(İKİNCİ YARI)

51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.

72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.

77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.

84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocalispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.

KENDİNİ DENEYEN GÜNAY, MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.

İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.

BARIŞ ALPER, 200. MAÇINA ÇIKTI

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.

Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

UĞURCAN'A BÜYÜK DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi.

Ligin 28. haftasında eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giyen ve bordo-mavili taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan Uğurcan'a Galatasaray taraftarı moral verdi.

Uğurcan, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarın, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." tezahüratları yapıldı.

GALATASARAY TARAFTARI İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail karşıtı pankart açtı.

Filistin'de yapılan soykırımı sık sık gündeme getiren Galatasaray taraftarı, ABD ile İran'a saldırarak büyük bir savaşın başlamasına neden olan İsrail'e yine tepki gösterdi.

Taraftarlar, kale arkasında "İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun" yazılı pankart açtı. Pankartta Siyonizm'i İsrail bayrağının renklerinde yazan taraftarlar, "O" harfini ise "Davut Yıldızı" simgesiyle vurguladı.

LUCESCU UNUTULMADI

Galatasaray, Kocaelispor maçı öncesinde anlamlı bir anmaya imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşma öncesi hazırladığı özel video ile hayatını kaybeden efsane teknik direktörü Mircea Lucescu'yu andı.

Stadyum ekranlarında yayımlanan videoda, Lucescu'nun Galatasaray'daki unutulmaz dönemine ait görüntüler ve kazanılan başarılar yer aldı. Taraftarlar da bu anlamlı anlara alkışlarla eşlik etti.

KADIN VOLEYBOLCULAR TARAFTARI SELAMLADI

CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden önce taraftarların önüne çıktı.

RAMS Park'a gelen şampiyon voleybolcular, ellerinde kupa ve boyunlarında madalyalarıyla taraftarı selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, voleybolda ilk Avrupa kupasını kulübe getiren sporculara büyük destek verdi.

MELO TRİBÜNDE

Galatasaray'ın unutulmaz orta saha oyuncusu Felipe Melo, Kocaelispor maçını tribünden seyretti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcu, maç öncesinde ultrAslan'ın olduğu kuzey kale arkasında "sete" çıkarak tezahüratlarda bulundu.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN YAZAR ŞAKİR ASKAN'A PLAKET

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı tribünlerin sıkça söylediği "Seni sevmeyen ölsün" şarkısının söz yazarı Şakir Askan'a plaket verdi.

Mücadele öncesinde ismi anons edilen Askan'a plaketini başkan Özbek takdim etti.

BAŞKAN RECEP DURUL, MAÇI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE İZLEDİ

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, müsabakayı misafir takım tribününde taraftarlarının arasında izledi.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için Kocaeli'nden 41 otobüsle İstanbul'a geldi. Taraftarla birlikte maça gelen Recep Durul, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etti.

İŞTE İLK 11'LER

  • Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper

  • Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Smolcic, Rivas, Show, Keita, Susoho, Agyei, Jo, Serdar Dursun

