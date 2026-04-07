TFF 28. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı! İşte derbideki o tartışmalı diyaloglar...
Trendyol Süper Lig 28. hafta geride kaldı. Maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını paylaştı. İşte haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasındaki hakem diyalogları…
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmaları sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, her hafta olduğu gibi oynanan maçların ardından VAR görüntülerini yayınladı.
Süper Lig'in 28. haftası büyük bir heyecana sahne olurken, haftanın en kritik müsabakalarından biri olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, maç sonu yaşanan tartışmalarla gündemden düşmedi.
Bordo-mavililerin sahadan galibiyetle ayrıldığı o tarihi randevuda, özellikle 51. dakikada yaşananlar maçın kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında, tansiyonun en yüksek olduğu anlarda Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasında yaşanan ikili mücadele stadyumda ve ekran başında büyük yankı uyandırdı.
Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Pozisyonun ardından oyun dururken, Riva'daki VAR merkezinde görev yapan hakem Erkan Engin devreye girdi. Pozisyonu farklı açılardan inceleyen Erkan Engin, sahadaki hakem Cihan Aydın'ı uyararak, izleme tavsiyesinde bulundu.
KARARINI DEĞİŞTİRMEMİŞTİ
Yaşanan pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, hakem Cihan Aydın'ı kırmızı kart tavsiyesiyle izlemeye davet etmiş ancak Aydın kararını değiştirmemişti.
İŞTE VAR KONUŞMALARI
Erkan Engin: Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.
Cihan Aydın: Anlaşıldı, kontrol edeceğim.
Cihan Aydın: Evet geldim Erkan hocam.
Erkan Engin: Temas noktasını gösteriyorum bir de geniş açıdan normal hızda göstereceğim.
Cihan Aydın: Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor. Diğer açıdan bir daha ver Erkan hocam. Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Bu ayağı, diğer ayağıyla yapıyor.
Cihan Aydın: Erkan hocam ben kararımda kalacağım.
Erkan Engin: Karar senin.
Cihan Aydın: Sarı kart verdim ben de kararımda kalacağım.