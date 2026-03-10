Aslan İngiliz devine diz çöktürdü! Galatasaray Liverpool'u tek golle devirdi

Yapılan koreografide, Victor Osimhen ile 3 yaşında kaybettiği annesi yer aldı ve altına " Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" notu düşüldü. Öte yandan gözyaşlarını tutamadığı görülen Osimhen, yapılan koreografinin ardından tribünlere gitti ve sarı kırmızılı taraftarları alkışladı.

FOTOĞRAF: AA

ATMOSFER VE TAKIM RUHU GALİBİYETİ GETİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi. Buruk, atmosferin ve takım ruhunun galibiyette büyük payı olduğunu vurgularken, rövanş için avantaj yakaladıklarını ancak deplasmanda da aynı istek ve tutkuyla mücadele edeceklerini söyledi.

İŞTE O SÖZLER

İşte o sözler:

"Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz o duyguyu geçirdik. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli. Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık. Skor artabilirdi, 2-0 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1 bulabilirlerdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz."

"BİRİNE GÖSTERMEK İÇİN DAVINSON'A KART GÖSTERDİ!"

"Korkuyordum, olmadı kart cezalarından. Hiç olmayacak bir pozisyonda, faul tartışılır, Davinson'a sarı kart gösterdi. Birine göstermek için Davinson'a sarı kart gösterdi. Davinson dışında kart gören olmadı. 4 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Lig de çok değerli ve önemli. Hemen lig maçını düşünüp, Başakşehir'e, iyi bir takım karşı oynayacağız. Onu düşüneceğiz artık."

İLK YARI

7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.

21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.