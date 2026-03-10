Cimbom Avrupa arenasında! Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda yer alan sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra bu turda mücadele edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Liverpool’u konuk ediyor. (İHA)



6. RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 26 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.



LİVERPOOL, TÜRK TAKIMLARIYLA 13 MÜSABAKA OYNADI

Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu. Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.