Cimbom Avrupa arenasında! Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, saat 20.45’te sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak rövanş öncesi ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray saat 20.45'te evinde İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçtan avantajlı skorla ayrılarak deplasmana gitmek istiyor.
ASLAN 12 YIL SONRA SON 16 TURU İÇİN SAHADA
Galatasaray, son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda yer alan sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra bu turda mücadele edecek.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 26 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 26 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.
LİVERPOOL, TÜRK TAKIMLARIYLA 13 MÜSABAKA OYNADI
Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu. Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 338 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 120 kez galip gelirken, 128 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 467 kez havalandırırken, kalesinde 514 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 133. MÜSABAKA
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 132 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 33'ünü kazanırken, 67'sini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 138 gole karşı, kalesinde 226 gole engel olamadı.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 36 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.