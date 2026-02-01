CANLI YAYIN

Galatasaray evinde doludizgin! Sarı-kırmızılılardan dört dörtlük galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Zecorner Kayserispor ile karşılaştı. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında bulduğu 4 golle 3 puanı alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü ve puanını 49’a yükseltti. İşte mücadelede yaşananlar...

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, evinde Zecorner Kayserispor'u ağırladı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Kısal üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Zecorner Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Bennasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso ve German Onugkha ile yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray golle başladı. 8'inci dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasına arka direkte Aaron Opoku ters dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, rakip kalede Noa Lang ve Victor Osimhen ile etkili oldu. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Stefano Denswil'in kısa düşen pasında araya giren Victor Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazit'i geçtikten sonra yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı kararı verdi. 26'ncı dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Galatasaray'da Gabriel Sara, ceza yayı üzerinden sol ayağıyla kaleyi yokladı direk dibinde kaleci Bilal Bayazit topu güçlükle çeldi. Galatasaray, ilk yarıdaki baskın oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.

Galatasaray, 60'ıncı dakikada farkı 3'e çıkardı. Victor Osimhen'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gabriel Sara'nın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

68'inci dakikada Zecorner Kayserispor'da Joao Mendes'in savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Miguel Cardoso, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, önce golü verdi ardından VAR'dan gelen uyarıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Galatasaray, 90+3'üncü dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazından Ahmed Kutucu'nun içeri çevirdiği top Jadel Katongo'nun eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe önce pozisyonu devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarıyla kenara geldi. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararı verdi. 90+4'üncü dakikada topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49 yaptı. Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.

13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.

18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

(İKİNCİ YARI)

46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi.

60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Kayserispor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Mendes'in pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Cardoso, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta ağları sarstı. VAR, pozisyonu inceledikten sonra Cardoso'nun ofsaytta kaldığını belirterek golü iptal etti.

80. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Asprilla'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Galatsaray, penaltıdan farkı 4'e çıkardı. Sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda top, Kayserisporlu Katongo'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

