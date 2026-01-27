Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray yolunda! Türkiye'ye dönmek istiyor
Galatasaray, ara transferde sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro’yu gündemine aldı. Al-Wasl’da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da vites yükseltimiş ve 2 oyuncuya birden imza attırılmıştı. Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların bu kez bir başka yıldız isme talip olduğu öne sürüldü.
MALHEIRO SÜRPRİZİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom, eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro'yu radarına aldı. Singo'nun sakatlığı sonrası sağ bek pozisyonunda Sallai'yi kullanan Aslan, sağ bek rotasyonuna yeni bir ismi dahil etmeyi hedefliyor.
MERCEK ALTINDA
Buna göre Al-Wasl'da forma giyen Pedro Mallheiro'yu gündemine alan Galatasaray, oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi. Öte yandan 25 yaşındaki sağ bekin de yeni takımında mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray'ın ilerleyen günlerde Portekizli yıldız için temaslara başlayabileceği iddia edildi.
6.1 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Malheiro, sezon başında 6.1 milyon Euro karşılığında, Trabzonspor'dan Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer olmuştu.