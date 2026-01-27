Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray yolunda! Türkiye'ye dönmek istiyor

Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da vites yükseltimiş ve 2 oyuncuya birden imza attırılmıştı. Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların bu kez bir başka yıldız isme talip olduğu öne sürüldü.