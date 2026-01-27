CANLI YAYIN

Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray yolunda! Türkiye'ye dönmek istiyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray yolunda! Türkiye'ye dönmek istiyor

Galatasaray, ara transferde sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro’yu gündemine aldı. Al-Wasl’da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da vites yükseltimiş ve 2 oyuncuya birden imza attırılmıştı. Çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılıların bu kez bir başka yıldız isme talip olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor

MALHEIRO SÜRPRİZİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom, eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro'yu radarına aldı. Singo'nun sakatlığı sonrası sağ bek pozisyonunda Sallai'yi kullanan Aslan, sağ bek rotasyonuna yeni bir ismi dahil etmeyi hedefliyor.

Pedro Malheiro (ahaber.com.tr)Pedro Malheiro (ahaber.com.tr)

MERCEK ALTINDA

Buna göre Al-Wasl'da forma giyen Pedro Mallheiro'yu gündemine alan Galatasaray, oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi. Öte yandan 25 yaşındaki sağ bekin de yeni takımında mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın ilerleyen günlerde Portekizli yıldız için temaslara başlayabileceği iddia edildi.

6.1 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Malheiro, sezon başında 6.1 milyon Euro karşılığında, Trabzonspor'dan Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer olmuştu.

Malheiro, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor (ahaber.com.tr)Malheiro, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor (ahaber.com.tr)

FIRTINA'YA %15 PAY

Galatasaray, Portekizli futbolcu transfer ederse, ödeyeceği bonservis bedelinin yüzde 15'i anlaşma gereği Trabzonspor'un kasasına girecek.

Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Pedro Malheiro, bu sezon 20 maça çıktı ve 3 gol 3 asist kaydetti. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla da 43 müsabakaya çıkıp, 6 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

Galatasarayda defansa 18lik Alman panzeriGalatasarayda defansa 18lik Alman panzeri GALATASARAY'DA DEFANSA 18'LİK ALMAN PANZERİ
#Pedro Malheiro #Trabzonspor #Galatasaray
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın