Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 09:29 Son Güncelleme: 27 Ocak 2026 09:39

Galatasaray'da defansa 18'lik Alman panzeri! Davinson'un yanına Coulibaly

Galatasaray savunmaya takviye için Werder Bremen’de forma giyen 18 yaşındaki stoper Karim Coulibaly’i gündemine aldı. Davinson Sanchez’in yanına uzun vadeli bir partner olarak düşünülen 1.91 boyundaki Coulibaly, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle öne çıkıyor.