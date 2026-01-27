Galatasaray'da defansa 18'lik Alman panzeri! Davinson'un yanına Coulibaly
Galatasaray savunmaya takviye için Werder Bremen’de forma giyen 18 yaşındaki stoper Karim Coulibaly’i gündemine aldı. Davinson Sanchez’in yanına uzun vadeli bir partner olarak düşünülen 1.91 boyundaki Coulibaly, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle öne çıkıyor.
Galatasaray ligde liderliği korurken Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan da transfer konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
CİMBOM'A 18'LİK STOPER
Savunma hattında sol stoper bölgesine takviye yapması beklenen sarı-kırmızılıların, Werder Bremen forması giyen 18 yaşındaki stoper Karim Coulibaly'i gündemine aldığı öğrenildi.
SANCHEZ'E ALMAN PARTNER
Galatasaray'ın Davinson Sánchez'in yanına uzun vadede birlikte oynayabileceği genç bir partner hazırlığına girişirken Coulibaly ismi öne çıktı. Genç oyuncu yaşına rağmen fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.