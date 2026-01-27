CANLI YAYIN

Galatasaray'da defansa 18'lik Alman panzeri! Davinson'un yanına Coulibaly

Galatasaray savunmaya takviye için Werder Bremen’de forma giyen 18 yaşındaki stoper Karim Coulibaly’i gündemine aldı. Davinson Sanchez’in yanına uzun vadeli bir partner olarak düşünülen 1.91 boyundaki Coulibaly, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle öne çıkıyor.

Galatasaray ligde liderliği korurken Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan da transfer konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı (AA)Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı (AA)

CİMBOM'A 18'LİK STOPER

Savunma hattında sol stoper bölgesine takviye yapması beklenen sarı-kırmızılıların, Werder Bremen forması giyen 18 yaşındaki stoper Karim Coulibaly'i gündemine aldığı öğrenildi.

Cimbom Davinson'un yanına yeni bir isim için harekete geçti (AA)Cimbom Davinson'un yanına yeni bir isim için harekete geçti (AA)

SANCHEZ'E ALMAN PARTNER

Galatasaray'ın Davinson Sánchez'in yanına uzun vadede birlikte oynayabileceği genç bir partner hazırlığına girişirken Coulibaly ismi öne çıktı. Genç oyuncu yaşına rağmen fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

Coulibaly fiziğiyle ön plana çıkıyor (EPA)Coulibaly fiziğiyle ön plana çıkıyor (EPA)

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilirken, Coulibaly bu sezon Bundesliga'da çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

