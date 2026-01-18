Okan Buruk’tan taraftar tepkisine yanıt: “Haklılar”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)

"BÖYLE SAÇMA, BEL ALTI ŞEYLER OLABİLİYOR, GÜLÜP GEÇİYORUM"

Kendisiyle ilgili son dönemde çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarının sorulması üzerine Okan Buruk, "Komik, saçma şeyler görüyoruz. Evim 500 metre ilerisindeki manava gidişim konuşuldu. 5 Eylül'dü, tarihine baktım. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar, hünnap, avokado, mango almıştım. Bir meyveyi orada yemiştim. Ben sokağa hiçbir şey atmam. Elime alıp, cebime koydum. Komik şeyler görüyorsunuz, 'Elinde ne vardı?' diye. Arabam oradaydı, valeye bırakmıştım. Poşetleri arabaya gönderttim. Böyle saçma şeyler, bel altı şeyler olabiliyor. Gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum. Saçma bir şekilde ortaya çıkıyor. Onun dışında işime, takımıma odaklanıyorum. Burada önemli başarılar yaşamamız gerekiyor" diye cevap verdi.

"TARAFTARIMIZ ÇOK HAKLILAR"

Transferde en iyisini aramanın bir süreç olduğunu vurgulayan Buruk, "Takıma odaklanmak yerine bazen transfere de odaklanabiliyorsunuz. En çok biz isteriz, bir an önce gelsin, imzalar atılsın. En iyisini ararken bu süreler geçebiliyor. Bu bir süreç alıyor. Devre arası transferi kolay değil. En iyi oyuncusunu kimse vermek istemiyor. Bana da gelseler bırakmam. Taraftarımız çok haklılar. Hiçbir zaman haksızlar demiyoruz. İstekleri normal. Çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili en kısa zamanda transferleri bitirip, rahatlamak istiyoruz. Her maç da bize ders oluyor. İhtiyaç anlamında hangi mevkilere ihtiyaç duyuyorsunuz, rekabet nerede olması lazım" dedi.

Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın ve Dries Mertens'in sadece oyunculukları değil, liderlikleri ve karakterlerinin de önemli olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Tabii bu oyuncuların yokluğunu hissedersiniz. Takımı tanıyan, yaşları büyük, soyunma odasını tutabilen oyuncular. Bütün oyuncularımın iyi niyetinden çok memnunum. Türk oyuncuların varlığı, enerjileri önemli oluyor. Her zaman bir süreçten geçiyorsunuz. Adaptasyon süreçleri olabiliyor. Geçiş süreçlerinde bu tür oyunculara ihtiyaç olabilirdi. Onların olmadığında içerden içerideki oyuncularımızla bunu kapatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.