Galatasaray evinde yara aldı! İstanbul’da puanlar paylaşıldı: Taraftardan yönetime tepki
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Gaziantep FK’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 73. dakikada geriye düşmesine rağmen 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Öte yandan ortaya konan futboldan memnun olmayan taraftarlar, maç sonunda yönetime tepki gösterdi. İşte mücadelede yaşananlar…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen üstlendi. Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Galatasaray'ın golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 74. dakikada Mohamed Bayo havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43'e yükseltti. Gaziantep FK ise 24 puana yükseldi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.
21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.
29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
(İKİNCİ YARI)
58. dakikada Abdülkerim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
67. dakikada Lemina'nın ara pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda savunmada Arda son anda araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
73. dakikada Yusuf'un rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken topu Bayo yakın direkte tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-1
84. dakikada Kazımcan'ın sol taraftan kullandığı taç atışı sonrası savunmada Nazım Sangare'den seken top arka direkteki Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
86. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kaleci Zafer'de kaldı.
89. dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna gelen meşin yuvarlağı son anda çeldi.
90+5. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Gassama'nın pasında Bayo'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden direk dibinden dışarı gitti.
SANCHEZ'E 100. MAÇ ANISINA PLAKET
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi.
Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
Öte yandan maç öncesinde farklı yaş kategorilerinde kupa kazanan yüzme sporcuları tribünleri selamladı.
TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.
Son sezonlarda iç sahada 45 binden fazla seyirci ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçını yaklaşık 35 bin taraftar önünde oynadı. Tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.
KUZEY TRİBÜNÜ'NDEKİ SKOR TABELASI DA YENİLENDİ
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'taki skor tabelalarını yenilemeyi tamamladı.
Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme kararı aldı.
İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında faaliyete geçirildi.
Galatasaray Kulübü, Kuzey Tribünü'ndeki tabelayı yenileme çalışmalarını da tamamladı.
Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordlarda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.
GAZİANTEP FK'DE BURAK YILMAZ SAHA KENARINDA YER ALAMADI
Kırmızı-siyahlı takımda teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle müsabakada görev yapamadı.
Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadığı maçta hakeme yönelik tepkisinden dolayı kırmızı kart gören genç teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Cezası henüz açıklanmayan Burak Yılmaz, hakkındaki tedbir kararından dolayı soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
