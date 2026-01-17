Aslan'ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray'ın rakibi Gaziantep FK
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar Osimhen, Torreira ve Jakobs'un forma giyemeyeceği karşılaşmada galip gelerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai,Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Barış, Yunus, İcardi
Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Nazım, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HATAYA YER YOK
Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 42 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 23 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya da Gaziantep FK galibiyetiyle başlayıp, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.
14. RANDEVUDA
Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 30 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.
Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.
EVİNDE LİGDEKİ SON 27 KARŞILAŞMAYI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki maçlarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra ligde oynadığı 37 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde en son Kasımpaşa ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.
OCAK AYINDA 4 MÜSABAKAYA DAHA ÇIKACAK
Ocak ayında yoğun fikstürü bulunan Galatasaray, şu ana kadar 3 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Aslan ayrıca bu ay Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.
LİGDE ICARDI İMZASI
Galatasaray'ın, Süper Lig'de attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.
TORREIRA, OSIMHEN VE JAKOBS YOK
Galatasaray, Gaziantep FK maçında önemli futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira sarı-kart cezasından dolayı oynamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da görev alamayacak. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.
Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde Kazımcan Karataş, sarı kart sınırında bulunuyor. Kazımcan, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 19. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı olacak.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakanlık ve MGM uyardı: 13 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak
- Alzheimer’ın ilk izi beyinde bulundu! Gizli sinyal erken teşhis sağlıyor
- Xiaomi Redmi Note 15 serisi satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
- Astronotlar dünyaya farklı dönüyor! Uzay dönüşü beyin yer değiştiriyor
- 17-18 Ocak sınav takvimi belli oldu: AÖF sınav saati ve detayları
- Karayolları 150 personel alımı başladı! Son gün 30 Ocak: İşte başvuru şartları ve kontenjanlar
- OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı! İşte isim listesi
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2026 OBS giriş ve sonuç sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat
- e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme
- MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor
- Aşırı tuzlu çorbaya çözüm: İçine eklenen bir miktar sıvı tadı düzeltiyor