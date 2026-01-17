17 Ocak 2026, Cumartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan'ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray'ın rakibi Gaziantep FK

Aslan'ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray'ın rakibi Gaziantep FK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 10:08 Güncelleme: 17.01.2026 10:18
Aslan’ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar Osimhen, Torreira ve Jakobs'un forma giyemeyeceği karşılaşmada galip gelerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai,Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Barış, Yunus, İcardi

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Nazım, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim

Aslan’ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HATAYA YER YOK

Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 42 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 23 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya da Gaziantep FK galibiyetiyle başlayıp, şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı yenerek ligde yara almadan yoluna devam etmek istiyor (İHA)Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı yenerek ligde yara almadan yoluna devam etmek istiyor (İHA)

14. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 30 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

EVİNDE LİGDEKİ SON 27 KARŞILAŞMAYI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki maçlarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra ligde oynadığı 37 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde en son Kasımpaşa ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.

Sarı kırmızılılarda gol yollarında gözler Icardi'de. (AA)Sarı kırmızılılarda gol yollarında gözler Icardi'de. (AA)

OCAK AYINDA 4 MÜSABAKAYA DAHA ÇIKACAK

Ocak ayında yoğun fikstürü bulunan Galatasaray, şu ana kadar 3 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Aslan ayrıca bu ay Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

LİGDE ICARDI İMZASI

Galatasaray'ın, Süper Lig'de attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.


Lucas Torreira bu maçta forma giyemeyecek (AA)Lucas Torreira bu maçta forma giyemeyecek (AA)

TORREIRA, OSIMHEN VE JAKOBS YOK

Galatasaray, Gaziantep FK maçında önemli futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira sarı-kart cezasından dolayı oynamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da görev alamayacak. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde Kazımcan Karataş, sarı kart sınırında bulunuyor. Kazımcan, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 19. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı olacak.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aslan’ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK Aslan’ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK Aslan’ın kaybetme lüksü yok | Galatasaray’ın rakibi Gaziantep FK

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör