Galatasaray’da Icardi düğümü çözüldü! Arjantinli yıldıza net mesaj
Galatasaray camiasının haftalardır nefesini tutarak beklediği Mauro Icardi belirsizliği nihayet son buldu. Sarı-kırmızılı yönetim ile Arjantinli süperstar arasındaki görüşmelerde düğüm çözüldü. Icardi'nin takımdaki kaderini belirleyen o kritik kararın perde arkası ve yıldıza verilen yanıtın detayları haberimizde...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğine dair yeni bir gelişme meydana geldi. 32 yaşındaki santrforun, uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline gelmişti.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2022'den bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'nin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
YENİ TEKLİF YAPILDI
Sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro'luk maaşını 4.5 milyon euroya çeken tecrübeli golcüye 1+1 yıllık yeni kontrat önermişti.
Yaptığı indirim sonrası kontrat süresini artıran Icardi, 2+1 yıllık bir sözleşme talebinde bulunmuştu.
TANGOCUYA YANIT GELDİ
Yaşanan son gelişmelerin ardından, Galatasaray cephesinin, Icardi'nin bu talebini kabul ettiği ortaya çıktı.
Mauro İcardi ile Galatasaray arasında, önümüzdeki günlerde yeni bir kontratın imzalanacağı ifade edildi.
REKOR KIRMIŞTI
Bu sezon 23 maçta 9 kez fileleri sarsan Icardi, Cimbom efsanesi Hagi'yi geride bırakarak, Galatasaray tarihinde, Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.
