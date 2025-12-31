Galatasaray’ın eski futbolcusundan acı haber! Bakan Bak’tan taziye mesajı

31 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 18:13 Güncelleme: 31.12.2025 18:32
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede bakım altında bulunan 78 yaşındaki Özdenak'ın vefatının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Galatasaray Kulübü paylaşımda bulundu.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve spor yazarı merhum Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum."

GALATASARAY'DAN GÖKMEN ÖZDENAK İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Gökmen Özdenak için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-Kırmızı kulüpten yapılan açıklamada şunlar laydedildi:

"Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50'nci golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

