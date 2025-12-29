29 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.12.2025 23:43
Galatasaray’da Trabzonspor mesaisi başladı

Galatasaray, Turkcell Super Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da Trabzonspor mesaisi başladı Galatasaray’da Trabzonspor mesaisi başladı Galatasaray’da Trabzonspor mesaisi başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör