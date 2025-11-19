Osimhen’den Galatasaray’ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR sonuçlarını duyurdu. Buna göre Nijeryalı forvetin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."