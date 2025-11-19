19 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Galatasaray Haberleri Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu

Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 12:02 Güncelleme: 19.11.2025 12:08
ABONE OL
Osimhen’den Galatasaray’ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR sonuçlarını duyurdu. Buna göre Nijeryalı forvetin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi (AA)Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi (AA)

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Osimhen’den Galatasaray’ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu Osimhen’den Galatasaray’ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu Osimhen’den Galatasaray’ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör