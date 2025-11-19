Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber! Sakatlığı belli oldu
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."