Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak lider Galatasaray, bugün yaptığı tek antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan antrenmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapan Galatasaray, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.