Galatasaray’da Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.



Topla ısınmayla başlayan antrenmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapan Galatasaray, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.



Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

