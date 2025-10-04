Galatasaray taraftarından Filistin ve Sergen Yalçın pankartı

04 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 04.10.2025 21:19 Güncelleme: 04.10.2025 21:20
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde RAMS Park'ta karşılaşan Galatasaray ile Beşiktaş derbisinde, Galatasaray taraftarları İsrail ablukası altındaki Gazze'ye ve karşılaşma öncesinde kardeşi vefat eden Sergen Yalçın'a destek pankartı açtı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

FİLİSTİN VE SERGEN YALÇIN PANKARTI

Filistin'de İsrail'in 2 yıldır uyguladığı katliamı unutmayan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde "Filistin'de insanlık ölüyor. Dünya soykırımı canlı izliyor." pankartına yer verdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesinde kardeşi vefat eden Sergen Yalçın'ı da unutmadı. Sarı-kırmızılı tribünlerde Beşiktaş'ın hocası Yalçın'a baş sağlığı dileği içeren bir pankart da yer aldı.

