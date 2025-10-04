Galatasaray taraftarından Filistin ve Sergen Yalçın pankartı

FİLİSTİN VE SERGEN YALÇIN PANKARTI

Filistin'de İsrail'in 2 yıldır uyguladığı katliamı unutmayan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde "Filistin'de insanlık ölüyor. Dünya soykırımı canlı izliyor." pankartına yer verdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesinde kardeşi vefat eden Sergen Yalçın'ı da unutmadı. Sarı-kırmızılı tribünlerde Beşiktaş'ın hocası Yalçın'a baş sağlığı dileği içeren bir pankart da yer aldı.