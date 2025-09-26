Akıllar Liverpool’da gözler Alanya’da! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Mauro Icardi gollerini atmaya devam ediyor (İHA)

ICARDI YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.

Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.

LİGDE 14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.