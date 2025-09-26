Akıllar Liverpool'da gözler Alanya'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında bugün saat 20.00’de Alanyaspor’a konuk olacak. Nijeryalı golcü Victor Osimhen sakatlığını atlatıp kadroya dahil olurken sarı kırmızılılar tarihi Liverpool maçı öncesi bu maçı kazanıp moral depolamak istiyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Bruno Viana, Enes Keskin, Maestro, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
ASLAN'A YAN BAKILMIYOR
Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.
OSIMHEN DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.
ICARDI YAZMAYA DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.
Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.
Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.
LİGDE 14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.
LİVERPOOL MAÇI ÖNCESİ MORAL KAZANMAK İSTİYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşamadan Alanyaspor karşısında 3 puan kazanarak Liverpool maçına moralli bir şekilde çıkmayı hedefliyor.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'a konuk olduğu 9 maçın 6'sını kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 20, Alanyaspor 12 kez ağları havalandırdı.
