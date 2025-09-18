Aslan’dan Avrupa’da kötü prova! Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu

Fotoğraf-İHA

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.



AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM KARŞISINDA

Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.