Aslan'dan Avrupa'da kötü prova! Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Eren, İlkay, Torreira, Singo, Barış Alper, Lemina
Frankfurt: Zetterer, Collins, Theathe, Koch, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.
AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM KARŞISINDA
Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
