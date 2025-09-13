Galatasaray kaldığı yerden devam etti! Cimbom 3 puanı 2 golle aldı
Süper Lig’in 5.haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Eyüpspor’un konuğu olan Galatasaray, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 15’e yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Süper Lig'in 5.haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'un konuğu olan Galatasaray, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 15'e yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 73.dakikasında Ahmed Kutucu'nun verdiği pasta sahneye çıkan Arjantinli golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 89.dakikasında bu kez sahneye Yunus Akgün çıktı. Milli yıldız, Eyüpspor savunmasının yaptığı hatada Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pası gole çevirerek karşılaşmanın skorunu belirledi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.
24. dakikada Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.
69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.
75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.
89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.
Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
ICARDI 310 GÜN SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Tottenham maçının ardından ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.
BARIŞ ALPER YILMAZ'LA TARAFTARIN BUZLARI ERİDİ
Transfer sezonunda takımdan ayrılmak istediği konuşulan ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kulüp ve taraftardan özür dileyen Barış Alper Yılmaz maç öncedi taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı. Milli yıldız tribünlerin çağrısına karşılık verirken, taraftarlar Barış'ı "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla bağrına bastı.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır ile Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.
BARIŞ ALPER, SİNGO VE UĞURCAN ÇAKIR, TARAFTARLARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ
Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip, galibiyet sevincini deplasmana gelen taraftarların yanına giderek yaşadı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'dan 3'lü çektirmesini istedi. 3 futbolcu da daha sonra tek tek Galatasaraylı taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
