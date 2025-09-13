Galatasaray kaldığı yerden devam etti! Cimbom 3 puanı 2 golle aldı

Barış Alper Yılmaz Eyüpspor maçı öncesi taraftarını alkışladı (AHABER)

BARIŞ ALPER YILMAZ'LA TARAFTARIN BUZLARI ERİDİ

Transfer sezonunda takımdan ayrılmak istediği konuşulan ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kulüp ve taraftardan özür dileyen Barış Alper Yılmaz maç öncedi taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı. Milli yıldız tribünlerin çağrısına karşılık verirken, taraftarlar Barış'ı "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla bağrına bastı.